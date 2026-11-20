Das Landgericht Bochum spricht Matthias K. im Prozess um den Tod der vermissten Anita S. frei. Fehlende Beweise und Zweifel an der Schuld führen zum Urteil. Trotz Freispruch wegen Totschlags ist K. wegen Kinderpornografie verurteilt.

Am Freitag sprach das Landgericht Bochum Matthias K. im Prozess um den Tod seiner Partnerin Anita S. vom Vorwurf des Totschlags frei. Die 35-jährige Frau war im Dezember 2019 spurlos in Bochum verschwunden. Ihr Skelett wurde später in einem Erdgrab im Wald gefunden. Der 39-jährige Angeklagte bestreitet jede Verantwortung für den Tod von Anita S.

Unklarer Todesumstand und fehlende DNA-Spuren

Das Gericht sah die Schuld von Matthias K. am Tod von Anita S. als nicht erwiesen an. Ein zentrales Problem war, dass sich die exakte Ursache und der Ort des Todes nie rekonstruieren ließen. Die Leiche wurde erst spät gefunden und nur teilweise geborgen. Dies verhinderte eine vollständige forensische Untersuchung.

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Weder am Knochenmaterial noch an den Überresten ließen sich DNA-Spuren des Angeklagten nachweisen. Ohne diesen direkten biologischen Beweis konnte keine Verbindung zwischen Matthias K. und der Tötung hergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte mehrjährige Haftstrafe gefordert, scheiterte aber an der Beweislage.

Rechtliche Grundsätze im Urteil des Richters

Richter Volker Talarowski begründete das Urteil mit den Grundsätzen des deutschen Strafrechts. Er verwies auf das Prinzip "in dubio pro reo". Dies bedeutet, dass im Zweifel für den Angeklagten entschieden wird. Das Gericht sei nicht davon überzeugt gewesen, dass Matthias K. für den Tod verantwortlich war.

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Demnach reichten die Widersprüche in den Vernehmungen des Angeklagten nicht aus. Auch die gesammelten Verdachtsmomente und Indizien waren laut Gericht nicht beweiskräftig genug. Die Polizei und die Mordkommission Stausee konnten keinen anderen Tatverdächtigen als Matthias K. ausmachen.

Ermittlungen und frühere Haftbefehle

Anfangs ging die Fahndung von einem Unfall oder einem Suizid aus. Zwei Monate nach dem Verschwinden geriet der Lebensgefährte unter Verdacht. Ein Haftbefehl wurde erlassen und später nach wenigen Tagen wieder aufgehoben. Die Beamten der Mordkommission Stausee ermittelten intensiv gegen Matthias K.

Die Angehörigen von Anita S. blieben von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Sie forderten eine Verurteilung wegen Totschlags. Das Gericht hielt die Beweise jedoch für zu brüchig. Der Fall bleibt für die Familie eine quälende offene Frage nach dem genauen Ablauf des Todes.

Zusätzliche Verurteilung wegen Kinderpornografie

Matthias K. blieb trotz des Freispruchs im Totschlagsverfahren nicht straffrei. Bei Durchsuchungen im Zusammenhang mit der vermissten Anita S. stießen die Ermittler auf eine große Menge kinderpornografischen Materials. Dieses Material stammte aus den Jahren 2012 bis 2018.

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Für den Besitz und die Verbreitung dieses Materials wurde Matthias K. inzwischen rechtskräftig verurteilt. Diese Verurteilung steht unabhängig vom Freispruch im Totschlagsverfahren. Das Urteil des Landgerichts Bochum beendet den Prozess um das Verschwinden von Anita S. im Jahr 2019.