Ein Gericht hat den 70-jährigen Armin H. nach 41 Jahren im Mordfall Renate Borst freigesprochen. Die Beweislage war zu dünn, obwohl DNA-Indizien bestehen.

Ein Gericht hat den 70-jährigen Rentner Armin H. am Donnerstag nach 41 Jahren Verfahrensdauer wegen des Vorwurfs der Tötung von Renate Borst freigesprochen. Die Beweislage gegen den Angeklagten war nach Ansicht der Justiz zu dünn, um eine Verurteilung zu rechtfertigen, obwohl ein starker Verdacht auf ihn besteht. Armin H. saß während der Verhandlungen im Rollstuhl und war während der Sitzung gefesselt.

Historischer Hintergrund des Falls

Die Leiche von Renate Borst wurde am 10. März 1985 an einem Waldweg entdeckt. Sie lag nackt da und ihre Beine waren mit einem BH gefesselt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie am 21. oder 22. Februar 1985 in der Milchbar in Göppingen oder der Disco Live in Eislingen auf ihren Täter traf. Den Ermittlungen zufolge fuhr sie mit dem späteren Mörder weg, bevor sie auf dem Waldweg gefunden wurde.

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Oberstaatsanwalt Andreas Kröner beschrieb beim Prozessauftakt, dass der Täter extreme Gewalt gegen den Rumpf der Frau ausübte, um die Tat zu verdecken. Die Anklage warf Armin H. damals vor, mit einem Stein mehrmals auf den Kopf von Renate Borst eingeschlagen zu haben. Auch ein Überfahren mit dem Auto wurde als Möglichkeit in Betracht gezogen, ohne dass dies bewiesen werden konnte.

DNA-Beweis und moderne Ermittlungen

Ein entscheidender Wendepunkt in den Ermittlungen war eine 1985 gesicherte Sperma-Probe, die nun erneut mit moderner Technologie untersucht wurde. Die forensischen Methoden hatten sich seitdem erheblich verbessert, was zu einem DNA-Treffer gegen Armin H. führte. Im November 2025 wurde sein Haus durchsucht, und im April wurde der 70-Jährige festgenommen.

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Armin H. räumte in der Verhandlung ein, Sex mit Renate Borst in seinem Auto gehabt zu haben. Er behauptete, dies sei nur für körperliche Befriedigung gewesen, da seine Frau damals hochschwangar gewesen sei. Er bestritt jedoch jegliche Gewaltanwendung und erklärte, die Frau sei willig gewesen.

Verteidigung und Urteil

Sein Anwalt argumentierte, dass die Lügen des Mandanten von 1985 aus Notwehr entstanden seien, um seine Familie vor der Enthüllung eines Seitensprungs zu schützen. Armin H. bestritt in seinem Schlusswort ebenfalls, die Frau getötet zu haben. Nach dem Urteil sagte der Verteidiger, sein Mandant sei erleichtert und würde noch am gleichen Abend zu Hause sein.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ein freigestellter Richter betonte, dass trotz des Freispruchs wegen mangelnder Beweise ein starker Verdacht auf Armin H. bestehen bleibt. Der Fall bleibt somit ein ungelöstes Kapitel in der Kriminalgeschichte der Region, das nun durch das juristische Verfahren abgeschlossen ist, ohne dass eine Schuld festgestellt wurde.