Freistellung trotz Kündigung: Arbeitnehmer muss nicht sofort nach Job suchen

Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass Arbeitnehmer während einer Freistellung nach einer ordentlichen Kündigung nicht verpflichtet sind, sofort nach einem neuen Job zu suchen. Arbeitgeber dürfen die Gehaltszahlungen auch nicht einstellen, wenn die Arbeitnehmer sich nicht aktiv um eine neue Stelle bemühen.

Während einer Freistellung können Arbeitnehmer durchaus entspannter angehen – und dennoch Gehalt kassieren. Arbeitgeber können Gehalt szahlungen nicht einfach einstellen, wenn sich von ihnen freigestellte Arbeitnehmer innerhalb ihrer Kündigung sfrist nicht um einen neuen Job bemühen. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden (Aktenzeichen: ).

\Im konkreten Fall ging es um einen Mann aus Baden-Württemberg, der als Senior Consultant arbeitete und von seinem Arbeitgeber eine ordentliche Kündigung erhielt. Während seiner dreimonatigen Kündigungsfrist wurde er freigestellt – er musste damit keine Arbeitsleistungen mehr erbringen. In der Entscheidung der Arbeitsrichter aus Erfurt heißt es: »Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis ordentlich und stellt den Arbeitnehmer trotz dessen Beschäftigungsanspruchs von der Arbeit frei, unterlässt der Arbeitnehmer in der Regel nicht böswillig … anderweitigen Verdienst, wenn er nicht schon vor Ablauf der Kündigungsfrist ein anderweitiges Beschäftigungsverhältnis eingeht.« Michael Fuhlrott, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Hamburg, fasst das Urteil so zusammen: »Salopp gesagt: Wird der Arbeitnehmer während der laufenden Kündigungsfrist freigestellt, darf er im Regelfall die Füße hochlegen und muss nicht schon für diese Zeit aktiv nach einer neuen Beschäftigung suchen.« \Damals hatten die obersten Arbeitsrichter entschieden, dass Arbeitnehmer nach einer Kündigung selbst aktiv werden und eine neue Stelle suchen müssen. In dem aktuellen Fall schickte der Arbeitgeber dem Consultant während seiner Freistellung insgesamt 43 Stellenangebote aus Jobportalen. Auf sieben davon bewarb sich der Mann. Die Bewerbungen verschickte er allerdings erst am Ende seiner Kündigungsfrist. Zu spät, meinte der Arbeitgeber - und stellte die Vergütung ein. Der Mann sei verpflichtet gewesen, sich schon während der Zeit der Freistellung eine neue Beschäftigung zu suchen. Der Arbeitgeber berief sich dabei auf einen Passus im Bürgerlichen Gesetzbuch. In diesem geht es unter anderem darum, ob ein Arbeitnehmer »böswillig« handelt, wenn er sich nicht anderweitig um einen Verdienst kümmert, wenn ihn sein Arbeitgeber freigestellt hat – also eine angebotene Arbeitsleistung nicht annimmt. Der gekündigte Arbeitnehmer argumentierte, durch eine neue Beschäftigung während der Freistellung könnte eine Konkurrenzsituation zwischen altem und neuem Arbeitgeber entstehen. Zudem sei innerhalb weniger Wochen kaum ein neuer Dauerarbeitsplatz anzutreten.





