Freitag der 13. 2026: Historischer Mythos, kulturelle Hintergründe und aktuelle Termine

Der Freitag der 13. im Jahr 2026 tritt dreimal auf. Wir analysieren die historischen Wurzeln des Aberglaubens, die kulturellen Unterschiede bei Unglückstagen und entkräften Statistiken des ADAC.

Es ist Freitag, der 13. Ein Datum, das bei vielen Menschen unwillkürlich eine Gänsehaut hervorruft. Doch was steckt wirklich hinter diesem gefürchteten Tag? Historische Ereignisse und kulturelle Traditionen liefern Antworten auf die Frage nach der unheilvollen Bedeutung. Die Angst vor diesem speziellen Datum ist ein Phänomen, das tief in der Geschichte verwurzelt ist, aber oft missverstanden wird.

Herkunft des Mythos und religiöse Wurzeln

Die genaue Herkunft der Angst vor dem 13. Freitag ist historisch nicht lückenlos belegbar, doch mehrere Faktoren haben diesen Aberglauben über die Jahrhunderte gefestigt. Die Zahl 13 gilt als Unglückszahl, weil sie das perfekte Zwölfer-System stört. Der Tag besteht aus zweimal zwölf Stunden, Jesus hatte zwölf Jünger und ein Dutzend ist eine gängige Maßeinheit. Die 13 bricht diese als göttlich oder natürlich empfundene Ordnung und wurde daher lange Zeit als "böse" interpretiert.

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Die Verbindung zum Freitag hat ebenfalls tiefe Wurzeln im Christentum. Dieser Wochentag gilt traditionell als Tag des Fastens und der Buße. Laut christlicher Überlieferung wurde Jesus an einem Freitag gekreuzigt. Am Karfreitag wird heute noch seines Leidens und Sterbens gedacht. Diese religiöse Konnotation hat dazu beigetragen, dass der Freitag im kollektiven Bewusstsein mit negativem Unheil verbunden wurde.

Der Einfluss des Films auf das kollektive Gedächtnis

Neben religiösen und numerologischen Gründen spielten auch künstlerische Werke eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung der Angst. Zwei Filme haben die Angst vor dem Tag tief im Gedächtnis der Bevölkerung verankert. In dem Film "Freitag, der 13." von Richard Oswald aus dem Jahr 1916 geht es um eine Familie, deren Mitglieder an diesem Tag sterben.

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Dieser mythologische Grundstein wurde durch den gleichnamigen Streifen von Erich Engels im Jahr 1944 weiter verstärkt. Die Angst vor Freitag, dem 13., ist also kein uralter Brauch, sondern auch ein Ergebnis der modernen Popkultur. Viele der heutigen Erklärungen für den Aberglauben erscheinen daher weniger als rationale Einschätzung und mehr als kulturell bedingte Faszination.

Statistische Realität und Unfallzahlen

Trotz der weit verbreiteten Furcht gibt es Entwarnung aus der Wissenschaft. An Freitagen, die auf den 13. fallen, passieren statistisch gesehen nicht mehr Unfälle als an anderen Freitagen. Böse Vorahnungen sind also völlig unbegründet, wenn es um das physische Risiko geht. Die Unfallstatistik des ADAC zeigt sogar ein gegenteiliges Muster.

Die Daten des ADAC belegen, dass es am Freitag, dem 13., etwas weniger Unfälle gibt als im Durchschnitt. Diese Faktenlage widerlegt die Idee, dass das Universum an diesem Tag besonders aktives Unheil stiften würde. Die wahrgenommene Gefahr ist also eine psychologische, keine statistische.

Kulturelle Unterschiede bei Unglückstagen

Diese Unterschiede zeigen: Aberglaube ist oft eine Frage der kulturellen Prägung. Was in Deutschland oder den USA Unglück bringt, wird in anderen Ländern völlig ignoriert. In Spanien, Lateinamerika und in Griechenland ist es der Dienstag, der auf den 13. fällt, der als ungünstig gilt.

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In Italien hingegen sorgt der Freitag, der 17., für Aberglaube und Nervosität. Diese globalen Unterschiede verdeutlichen, dass es keine universelle "Unglücksformel" gibt. Die Faszination für Unglückstage bleibt jedoch ungebrochen und sorgt international immer wieder für Gesprächsstoff.

Der Terminplan für 2026 und 2027

Für 2026 gab es einen detaillierten Blick auf den Kalender. Es gab drei Termine, an denen der 13. eines Monats auf einen Freitag fiel: Am 13. Februar, am 13. März und am 13. November dieses Jahres. Dieses gehäufte Auftreten ist selten und erklärt die aktuelle öffentliche Aufmerksamkeit.

Dieses Phänomen trat zuletzt im Jahr 2015 auf, also vor elf Jahren. Für diejenigen, die den Aberglauben weiterverfolgen, müssen sich Fans des Aberglaubens im nächsten Jahr nur einen Termin merken: Freitag, der 13. August 2027. Im Jahr 2027 tritt das Datum also nur einmal auf.