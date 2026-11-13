Freitag der 13.: Mathematik statt Aberglaube

Warum der 13. häufiger auf einen Freitag fällt als auf andere Wochentage und warum es dafür keine mystischen, sondern rein mathematische Gründe gibt.

Es ist bereits der dritte Freitag, der auf den 13. eines Monats fällt, in diesem Jahr. Nach Februar und März ereignet sich diese Konstellation nun erneut im November.

Aus kalendertechnischer Sicht ist dies das Maximum, da es in einem Kalenderjahr nicht mehr als drei solche Tage geben kann. Für viele Menschen, die abergläubisch veranlagt sind, gilt dieser Tag als Unglückstag, an dem man vorsichtig sein sollte. Doch hinter der Angst vor dem Freitag, dem 13. , verbirgt sich weniger dunkle Magie als vielmehr faszinierende Mathematik.

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Mathematik hinter dem Freitag dem 13

Tatsächlich ist es statistisch gesehen wahrscheinlicher, dass der 13. eines Monats auf einen Freitag fällt als auf einen anderen Wochentag. Dies liegt an der Struktur des gregorianischen Kalenders, den wir im Alltag nutzen. Um die Verteilung der Wochentage vollständig zu verstehen, müssen Mathematiker einen Blick über einen Zeitraum von 400 Jahren werfen. In genau diesem Intervall wiederholt sich das Muster der Wochentage im Kalender vollständig.

Innerhalb dieser 400 Jahre vergehen exakt 146.097 Tage, was einer ganzen Anzahl von 20.871 Wochen entspricht. Wenn man die Tage des Monats mit dem jeweiligen Wochentag verrechnet, stellt man fest, dass der 13. in diesem Zeitraum insgesamt 4.800-mal vorkommt. Davon entfallen 688 Male auf einen Freitag. Kein anderer Wochentag weist bei diesem Datum eine höhere Häufigkeit auf.

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Obwohl der Unterschied zu den anderen Wochentagen gering ist, ist er statistisch signifikant. Diese Tatsache zeigt, dass die vermeintliche Unglücksverbindung eher eine Frage der Kalenderarithmetik als des Schicksals ist. Die Häufigkeit ist also im System des Kalenders selbst angelegt und lässt sich rein rechnerisch erklären. Im Jahr 2026 ist die Situation besonders ausgeprägt, da der 13. insgesamt dreimal auf einen Freitag fallen wird.

Häufigkeit des 13. auf Freitag

Der erste Termin war der 13. Februar, gefolgt vom 13. März und wird mit dem 13. November seinen dritten und letzten Auftakt in diesem Zyklus erleben.

Eine Analyse des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg, die Daten von 2012 bis 2024 auswertete, ergab, dass an diesen Tagen durchschnittlich 166 Verkehrsunfälle passieren. Im Vergleich dazu lagen die Zahlen an normalen Freitagen bei 152 Unfällen. Dieser Unterschied lässt sich jedoch größtenteils damit erklären, dass am Freitag generell mehr Verkehr auf den Straßen herrscht als an anderen Wochentagen. Es gibt somit weniger eine spezifische Gefahr am 13.

, als vielmehr eine allgemeine Zunahme des Verkehrsaufkommens. Schweregrad und Art der Unfälle zeigten keine auffälligen statistischen Unterschiede zu anderen Tagen. Wer sich also vor diesem Datum fürchtet, kann beruhigt sein: Die Häufigkeit ist mathematisch bedingt, und ein erhöhtes Unfallrisiko ist nicht eindeutig belegt.