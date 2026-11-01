Freitag der 13. Prequel: Pamela-Voorhees-Serie erreicht 3,3 Millionen US-Aufrufe

Das Freitag der 13. Prequel um Pamela Voorhees erreicht laut Nielsen 3,3 Millionen Aufrufe in den USA. Alle acht Folgen sind auf HBO Max verfügbar.

Das Horror-Prequel zu Freitag der 13. rückt Pamela Voorhees in den Mittelpunkt und sorgt beim Streaming-Publikum für großen Zuspruch. Laut dem US-Marktforschungsunternehmen Nielsen sammelte die Serie in ihren ersten 11 Tagen rund 1,3 Milliarden Streaming-Minuten. Hierzulande ist die erste Staffel auf HBO Max zu sehen.

Warum das Prequel ohne Jason auskommt

Von Anfang an war klar, dass die Produktion den ikonischen Look mit Eishockey-Maske nicht verwenden kann, da diese Rechte bei Cunningham liegen. Das Prequel konnte daher nur Pamela Voorhees in den Mittelpunkt stellen, obwohl sie im ersten Teil der Filmreihe die eigentliche Mörderin ist.

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Die Figur Jason Voorhees fehlte dem Franchise über lange Zeit als Kultfigur, unter anderem wegen eines jahrelangen Rechtsstreits mit Cunningham. Das Prequel knüpft nun an diese Vorgeschichte an und erzählt die Ereignisse rund um die Familie Voorhees neu.

Die Ausgangslage wirft eine klare Frage auf: Wie inszeniert man ein Prequel, dessen Ausgang allgemein bekannt ist? Showrunner Brad Caleb Kane hat darauf geantwortet, dass die Geschichte so packend wie möglich erzählt werden soll.

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Erfolgreicher Start bei Zuschauern und Kritik

Laut den Auswertungen von Nielsen entsprachen die 1,3 Milliarden Streaming-Minuten bei einer Gesamtlaufzeit von 398 Minuten rund 3,3 Millionen Aufrufen allein in den USA. Diese Zahlen zeigen, wie stark die Serie in den ersten Tagen nach dem Start angenommen wurde.

Auch die Publikumswertung fällt deutlich aus: Die Serie erreicht eine Bewertung von 88 Prozent. Damit übertrifft sie laut den genannten Angaben sogar Kanes Serie Welcome To Derry, die ebenfalls im Horror-Genre angesiedelt ist.

Mittlerweile sind alle acht Episoden der ersten Staffel verfügbar. Eine zweite Staffel hat bislang noch kein grünes Licht erhalten, doch angesichts des Erfolgs gilt eine Verlängerung als wahrscheinlich.

Die Bedeutung des Serienformats für die Geschichte

Kane erklärte, dass die erste Staffel vor allem dazu diente, die Welt und ihre Figuren zu etablieren. Im Vergleich zu den Kinofilmen habe man im Serienformat deutlich mehr Zeit, um eine Verbindung zwischen dem Publikum und den Figuren aufzubauen.

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Nach Kanes Worten erlaubt das Format, die Geschichte zu erweitern und mehr Zeit mit den Figuren zu verbringen, ohne unter Zeitdruck zu geraten. Gerade Geschichten, die in Kleinstädten spielen, kommen beim Publikum häufig gut an, und im Universum von Freitag der 13. wirke dieser Effekt noch stärker.