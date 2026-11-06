Freitag der 13. Prequel Series Breaks Streaming Records with Nielsen Data

Die neue Freitag der 13. Serie erzielte in 11 Tagen 1,3 Milliarden Streaming-Minuten. Showrunner Brad Caleb Kane erklärt den Erfolg und plädiert für Staffel 2.

Die Neuauflage der horror-klassischen Franchise um Jason Voorhees hat die Streaming-Charts erobert und eine neue Ära für das Horror-Genre eingeleitet. Showrunner Brad Caleb Kane hat die erste Staffel erfolgreich ins Leben gerufen, wobei der Fokus bewusst auf der Mutter des Serienmörders, Pamela Voorhees, lag. Dieser narrative Schritt war notwendig, da die Rechte am ikonischen Eishockey-Masken-Look von Jason Voorhees bei Robert Englund bzw. den Erben von Curtis Cunningham liegen und daher nicht genutzt werden konnten.

Streaming-Erfolge und Nielsen-Zahlen

Laut den jüngsten Auswertungen des US-Marktforschungsunternehmens Nielsen sammelte das Horror-Prequel innerhalb der ersten 11 Tage rund 1,3 Milliarden Streaming-Minuten. Diese beeindruckende Zahl entspricht bei einer durchschnittlichen Serien-Laufzeit von 398 Minuten etwa 3,3 Millionen Aufrufen allein in den USA. Die Serie hält dabei eine fantastische Publikumswertung von 88 % und übertroffen sogar die früheren Zahlen von Kanes eigener Produktion "Welcome to Derry".

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Narrative Strategie ohne Jason

Die Entscheidung, Jason Voorhees von Anfang an auszublenden, war eine direkte Konsequenz der rechtlichen Lage. Da die Rechte an dem unverwechselbaren Look bei Cunningham liegen, war es von Beginn an klar, dass dieser nicht Teil der Geschichte sein würde. Stattdessen rückte das Prequel Pamela Voorhees in den Mittelpunkt, die als eigentliche Mörderin im ersten Film der Original-Reihe bekannt ist. Die Herausforderung bestand darin, eine Spannung aufzubauen, deren Ausgang den Fans bereits aus den vorangegangenen Filmen geläufig ist.

Showrunner und Figurenentwicklung

Brad Caleb Kane betonte, dass die erste Staffel in erster Linie dazu gedient habe, die Welt und ihre Figuren zu etablieren. Im Gegensatz zu den Kinofilmen habe er im Serienformat jede Menge Zeit, um eine tiefere Verbindung zwischen dem Publikum und den Charakteren herzustellen, ohne unter Zeitdruck zu geraten. Kane merkte an, dass Serien wie diese die Möglichkeit bieten, das Ganze zu erweitern und den Figuren mehr Raum zu geben, was besonders in Kleinstädten effektiv ist.

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Verfügbarkeit und Zukunftsausblick

Mittlerweile sind alle acht Episoden der ersten Staffel verfügbar. Hierzulande können Zuschauer die Serie auf HBO Max anschauen. Obwohl eine zweite Staffel noch kein grünes Licht erhalten hat, deutet der aktuelle Erfolg darauf hin, dass die Verlängerung nur eine Frage der Zeit sein wird. Die hohe Zuschauerbindung und die positiven Bewertungen legen nahe, dass die Franchise auch nach der aktuellen Staffel Bestand haben wird.

Kultureller Einfluss und Rezeption

Die Serie wird als eine der besten Horror-Serien der jüngeren Zeit bezeichnet und lädt durch ihre episodische Struktur explizit zum Binge-Watching ein. Kritiker und Fans schätzen die Möglichkeit, die Geschichte in ihrem eigenen Tempo zu konsumieren und sich intensiv mit den Figuren auseinanderzusetzen. Dies hat dazu geführt, dass die Serie nicht nur die alten Fans anspricht, sondern auch neues Publikum für das Genre gewinnt.