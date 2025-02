Freitag feiert Podestplatz bei WM-Generalprobe - Björseth nach Sturz ins Krankenhaus

Selina Freitag landet bei der WM-Generalprobe in Ljubno auf dem zweiten Platz. Thea Minyan Björseth erleidet nach einem schweren Sturz Verletzungen und muss ins Krankenhaus transportiert werden.

Die Skispringerin Selina Freitag ist bei der WM-Generalprobe in Ljubno erneut auf das Podest geflogen und landete auf dem zweiten Platz. Die von einem heftigen Sturz der Norwegerin Thea Minyan Björseth überschattete Veranstaltung sah Freitag nur Sloweniens Überfliegerin Nika Prevc vor sich. Björseth kam nach der Landung zu Fall und schlug hart mit dem Kopf auf. Die 21-Jährige, die dennoch Platz drei belegte, wurde lange im Auslauf behandelt, bevor sie schließlich abtransportiert wurde.

\'Thea hat Schmerzen in ihrem linken Ellbogen und ihrem linken Knie', hieß es in einer Mitteilung des Norges Skiforbund. Man sei mit der Athletin ins Krankenhaus nach Ljubljana gefahren, wo ein Röntgenbild gemacht werden soll. 'Anschließend hoffen wir, nach Norwegen zurückkehren zu können.' Dort sollen weitere Untersuchungen und ein MRT folgen. Durch Björseths Sturz lag Prevc deutlich vorne und feierte mit 90,5 und 95,0 m (280,0) ihren achten Saisonsieg. Damit baute die 19-Jährige auch die Führung in der Weltcup-Gesamtwertung aus. Freitag (240,6) hatte rund neun Meter Rückstand, bestätigte aber nach Platz drei in der Vorwoche in Lake Placid ihre starke Form und dürfte bei der WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März live bei ) eine bedeutende Rolle spielen. \Einen kleinen Schritt nach vorne machte Katharina Schmid. Die Weltmeisterin, die 2017 in Ljubno ihren ersten von mittlerweile 19 Weltcupsiegen gefeiert hatte, wurde Siebte. Ihr erstes Podest seit Anfang Januar verpasste die 28-Jährige um umgerechnet keine zwei Meter. Aufsteigerin Agnes Reisch, die zuletzt in Lake Placid als Zweite erstmals das Podest erreicht hatte, war nicht am Start. Bundestrainer Heinz Kuttin hatte der Allgäuerin nach aufregenden Wochen eine Verschnaufpause gegönnt





