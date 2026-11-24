Die Kreishandwerkerschaft bringt das Projekt aus eigenen Mitteln auf den Weg. Junge Menschen können dabei bis zu vier Berufe kennenlernen.

Die Kreishandwerkerschaft bringt das Projekt aus eigenen Mitteln auf den Weg. Junge Menschen können dabei bis zu vier Berufe kennenlernen.und Starnberg starten. Unter der Federführung von Kreishandwerksmeister Markus Wasserle und der Kreishandwerkerschaft Landsberg wird das neue Pilotprojekt zunächst aus eigenen Mitteln auf den Weg gebracht.

Beteiligt sind auch die Kreishandwerkerschaften Fürstenfeldbruck und Starnberg. Darüber wird in einer Pressemeldung informiert. Der Grünen-Landtagsabgeordnete und Handwerksbeauftragte seiner Fraktion, Andreas Birzele, hat sich laut Pressemitteilung seit Monaten für die Einführung weiterer Modellregionen ineingesetzt und die Initiative in der Region maßgeblich angestoßen.

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„Als Schreinermeister weiß ich aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, einen Beruf nicht nur theoretisch kennenzulernen, sondern selbst auszuprobieren“, wird Birzele zitiert. Das Freiwillige Handwerksjahr orientiere sich an einem Modell aus Schleswig-Holstein. Junge Menschen können nach ihrem Schulabschluss bis zu vier unterschiedliche Handwerksberufe jeweils drei Monate lang kennenlernen und erhalten dafür eine Vergütung. Ziel ist es, die Berufsorientierung zu verbessern, Ausbildungsabbrüchen vorzubeugen und den Handwerksbetrieben neue Möglichkeiten bei der Nachwuchsgewinnung zu eröffnen.

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Kreishandwerksmeister Markus Wasserle: „Junge Menschen müssen die Chance bekommen, sich auszuprobieren, ihre eigenen Stärken zu entdecken und ins Machen zu kommen. Wer verschiedene Berufe wirklich kennenlernen kann, findet leichter seinen Weg ins Handwerk und trifft eine bewusstere Ausbildungsentscheidung.

“ Landrätin Daniela Groß unterstreicht die Bedeutung der regionalen Zusammenarbeit: „Das Freiwillige Handwerksjahr verbindet junge Menschen mit unseren Betrieben und eröffnet neue Chancen über Landkreisgrenzen hinweg. Solche Initiativen stärken nicht nur den Wirtschaftsstandort, sondern auch den Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit unserer Region. “