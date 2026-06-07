Freizeitpark Belantis: Themenvielfalt zwischen Achterbahnen und Pyramiden

Der Freizeitpark Belantis nahe Leipzig besticht durch seine acht thematischen Bereiche, die eine Zeitreise durch verschiedene Epochen ermöglichen. Mit über 60 Attraktionen, darunter extremen Achterbahnen und detailreichen Kulissen, bietet der Park Abenteuer für die ganze Familie. Informationen zu Eintrittspreisen, Anfahrt und Attraktionen.

Der Freizeitpark Belantis , nur etwa 40 Minuten vom Leipziger Stadtzentrum entfernt, bietet Besuchern einen Mix aus Geschichte, Abenteuer und Unterhaltung. Eröffnet wurde der Park am 5.

April 2003 auf dem Gelände eines ehemaligen Braunkohle-Tagebaus. Seit 2025 wird er von der Compagnie des Alpes betrieben, nachdem er zuvor von Parques Reunidos geführt wurde. Jährlich verzeichnet der Park bis zu 500.000 Gäste. Belantis ist in acht thematisch gestaltete Bereiche unterteilt, die eine Art Zeitreise durch verschiedene Epochen und Kulturräume - von der Antike über das Maya-Reich bis zum Mittelalter - inszenieren.

Jede Themenwelt verfügt über ein eigenes gestalterisches Konzept, das sich in Architektur, Musik und Atmosphäre widerspiegelt. Über 60 Attraktionen erwarten die Besucher, darunter Achterbahnen, Wasserfahrten und Mitmachangebote. Zu den Highlights zählt Huracan, eine Achterbahn mit einem First Drop von 97 Grad - die steilste in Ostdeutschland. Die Wasserattraktion Fluch des Pharao führt durch eine thematisch gestaltete Pyramidenumgebung, während Götterflug eine interaktive Looping-Fahrt zum Selbststeuern bietet.

Drachenritt ist eine speziell für Kinder und Einsteiger konzipierte Achterbahn. Ergänzt wird das Angebot unter anderem durch einen Segway-Parcours. Die Eintrittspreise variieren je nach Ticketart und Saison: Ein Tagesticket für Kinder (4-10 Jahre) kostet ab 37 Euro, für Erwachsene ab 42 Euro. Familientickets und Gruppenrabatte sind verfügbar, datierte Online-Tickets bereits ab 29 Euro.

Eine Jahreskarte gibt es zwischen 59,90 und 79 Euro und beinhaltet Vergünstigungen für Gastronomie und Merchandise. Aktuelle Preise sind auf der offiziellen Website des Parks zu finden. Die Anreise erfolgt über die Autobahn A38, Adresse: Zur Weißen Mark 1, 04249 Leipzig. EinParkplatz direkt am Park steht gegen eine Gebühr von 5 Euro zur Verfügung.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Park über Leipzig Hauptbahnhof und anschließende Bus- und S-Bahn-Verbindungen erreichbar





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