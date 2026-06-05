Freizeitpark-Pionier Walter Pondorfer kommt bei Flugzeugabsturz in Kroatien ums Leben

Der österreichische Unternehmer Walter Pondorfer, bekannt als Erfinder des Freifallturms im Wiener Prater, ist bei einem Flugzeugunglück in Kroatien gestorben. Drei weitere Österreicher starben ebenfalls. Die Umstände des Absturzes sind rätselhaft, da keine Brand- oder Explosionsspuren festgestellt wurden. Pondorfer war Gründer des international tätigen Fahrgeschäfteherstellers Funtime. Gleichzeitig läuft in den USA ein Rechtsstreit wegen eines tödlichen Unfalls an einem Freifallturm.

Walter Pondorfer , ein österreichischer Freizeitpark -Unternehmer und Erfinder des legendären Freifallturm s im Wiener Prater , ist bei einem Flugzeugabsturz in Kroatien ums Leben gekommen. Auch drei weitere Österreicher starben bei dem Unglück.

Die Maschine, eine Beech G36 Bonanza, war von Österreich aus gestartet und befand sich bereits kurz vor dem Ziel, als sie plötzlich in eine Spirale geriet und in steilem Winkel auf den Boden stürzte. Weder Rauch noch Feuer noch eine Explosion waren zu erkennen. Zwei der vier Insassen verfügten über eine Pilotenlizenz.

Kroatische Medien berichteten, der Pilot habe seine Ankunft am Sportflugplatz Medulin nicht angekündigt, doch die Tiroler Luftfahrtbehörde warnte vor voreiligen Schlüssen und betonte, der Pilot sei besonnen und gewissenhaft gewesen, und Flugpläne wurden ordnungsgemäß eingereicht. Die Ermittlungen zur Absturzursache laufen. Pondorfer war Visionär der Freizeitpark-Branche und hatte mit seinem Unternehmen Funtime internationale Fahrgeschäfte, insbesondere Freifalltürme, entwickelt.

Ein US-Rechtsstreit wegen des Todes eines Jugendlichen 2022 in Orlando, bei dem Funtime als Beklagte genannt wird, läuft; das Unternehmen weist Vorwürfe zurück und macht nachträgliche Veränderungen am Sitz durch den Freizeitpark verantwortlich





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