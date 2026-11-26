Ihre Liebesgeschichten sind gescheitert, doch jetzt beginnt ein neues gemeinsames Kapitel. Fünf prominente Ex-Paare ziehen 2027 in die „Villa der Verflossenen“ und haben noch so einiges zu klären.

Die „Villa der Verflossenen“ öffnet wieder ihre Türen. Auch in der sechsten Staffel von „Prominent getrennt“ treffen Ex-Paare aufeinander, deren gemeinsame Vergangenheit es in sich hat.

Während einige Trennungen schon länger zurückliegen, ist bei anderen das Liebes-Aus gerade einmal wenige Wochen her. Fremdgeh-Vorwürfe, geplatzte Zukunftsträume und ungeklärte Konflikte versprechen jede Menge Zündstoff. Doch wer kann die gemeinsame Vergangenheit hinter sich lassen und wer wird von alten Gefühlen eingeholt? Raúl Richter haben einige Höhen und Tiefen hinter sich.

Advertisement

Advertisement

Ende 2018 lernen sich die beiden kennen, doch 2022 steht ihre Liebe erstmals vor dem Aus. Der ehemalige GZSZ-Star ist Vanessa fremdgegangen. Sie trennt sich zunächst von ihm, gibt ihrer Liebe wenig später aber noch eine Chance.2024 schmieden die beiden große Zukunftspläne: ein gemeinsames Haus, ein Hund und schließlich ein romantischer Heiratsantrag in Paris. Doch zur Hochzeit kommt es nicht mehr.