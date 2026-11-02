Fremdkörper in Halloween-Süßigkeiten: Polizei ermittelt in mehreren Bundesländern

Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung nach Funden von Nägeln und Nadeln in Halloween-Süßigkeiten in Deutschland und Österreich.

Kinder haben in mehreren Städten und Regionen Deutschlands sowie in Österreich während der Halloween-Nacht fremde Gegenstände in ihren gesammelten Süßigkeiten entdeckt. In den Schokoriegeln und Kaubonbons befanden sich teilweise Nägel, Nadeln oder andere metallische Objekte, die als Verletzungsgefahr eingestuft wurden. Die Polizei in diesen Gebieten hat die Ermittlungen aufgenommen, da der Verdacht auf vorsätzliche Manipulation durch unbekannte Täter besteht.

Ermittlungen zu Fremdkörpern in Bonbons

Die Polizeidirektionen in verschiedenen Bundesländern bestätigen Fälle, in denen Eltern oder Kinder gefährliche Gegenstände in den Halloween-Süßigkeiten gefunden haben. In Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wurden entsprechende Vorfälle gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte die Gegenstände absichtlich in die Süßigkeiten gesteckt haben, um Kindern Schaden zuzufügen.

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In Bremervörde, einer Stadt zwischen Bremerhaven und Hamburg, meldete die Polizei einen Vorfall, bei dem ein Kind eine Verletzung an der Zunge erlitt. Das Kind wollte einen Schokoriegel essen, der mit einer Nadel versehen war. Über die Schwere der Verletzung macht die Polizei keine Angaben. Ähnliche Fälle wurden in Bad Segeberg bekannt, wo Eltern Nägel in Kaubonbons entdeckten. Auch in Salzgitter wurde eine Nadel in einem geschenkten Schokoriegel gefunden. In allen diesen Fällen ermitteln die Beamten wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Vorfälle in Bayern und Baden-Württemberg

Auch im Süden Deutschlands gab es kritische Vorfälle. In Gräfelfing, einem Ort im Landkreis München, biss ein neunjähriges Kind an Halloween in ein mit einer Nadel versehenes Kaubonbon. Das Kind war zusammen mit einer fünfzehnjährigen Person und einer Begleitperson unterwegs, um Süßigkeiten zu sammeln. In der Nacht zuvor hatte ein Junge in Appenheim im Landkreis Mainz-Bingen Magneten in einer Süßigkeit gefunden. Die Ermittlungen zeigten jedoch, dass hier kein Dritter beteiligt war und die Magneten durch ein Versehen in die Süßigkeit gelangt waren.

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In Baden-Württemberg berichtete das Polizeipräsidium Konstanz aus Rielasingen-Worblingen. Dort enthielten einzeln verpackte Waffelschnitten metallische Fremdkörper. Es bleibt zunächst unklar, um welche Gegenstände es sich genau handelt. In Bayern, speziell in den Städten Nürnberg und Neuburg, fanden Kinder beim Auspacken von Schokoriegeln Nadeln. Die Eltern bemerkten die gefährlichen Gegenstände jedoch, bevor die Kinder die Süßigkeiten essen konnten. Daher wurde niemand verletzt, die Ermittlungen laufen jedoch weiter.

Vorfälle in Österreich und Niedersachsen

In Österreich, speziell in der Stadt Linz im Bundesland Oberösterreich, entdeckten Eltern Nägel in den Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder. Die Polizei des Bundeslandes Oberösterreich teilte am Montag mit, dass die Kinder am Samstag verschiedene Schokoriegel und Kaubonbons in einem Stadtteil gesammelt hatten. Die in den Süßwaren gefundenen Nägel waren etwa einen Zentimeter lang. Ein neunjähriges Mädchen hatte einen solchen Nagel entdeckt und ihre Eltern informiert, welche wiederum die Polizei verständigten.

In der Stadt Essen in Nordrhein-Westfalen fanden zwei Familien Nadeln in Schokoriegeln und einer Tüte mit Weingummi. Die Polizei in Essen teilte am Sonntagabend mit, dass die Familien in unterschiedlichen Stadtteilen lebten und die Kinder die Süßigkeiten am Halloween-Abend an Haustüren eingesammelt hatten. Die Polizei kann fast sicher ausschließen, dass hinter beiden Fällen ein und derselbe Täter steckt, da die Kinder in völlig unterschiedlichen Stadtteilen unterwegs waren. Nach heutigem Stand wurde niemand verletzt.

Vorwarnung und Vorgehensweise der Behörden

Die Polizei warnt Eltern und Kinder davor, verdächtige Süßigkeiten zu essen. Wer verdächtige Süßigkeiten findet, sollte sie samt Verpackung aufbewahren und sich beim örtlich zuständigen Polizeirevier melden. Die Behörden empfehlen, mögliche Fremdkörper möglichst nicht selbst herauszunehmen, um Spuren für die Ermittlungen zu erhalten. In Wintzingerode in Thüringen ließ sich zunächst nicht nachvollziehen, woher die betroffenen Süßigkeiten genau stammten, da die Kinder an zahlreichen Haustüren klingelten. Es wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

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Historisch gesehen gab es bereits in der Vergangenheit ähnliche Vorfälle. Im Jahr 2025 entdeckte eine Mutter in Mittelfranken in der Halloween-Süßigkeit ihrer Tochter einen zwei Zentimeter langen Nagel. Eine Mutter in Kiel fand Rasierklingen unter den Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder. Diese historischen Fälle unterstreichen die Notwendigkeit der Wachsamkeit, auch wenn die aktuellen Fälle nicht zwangsläufig zusammenhängen. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung bei der Aufklärung der vorliegenden Fälle.