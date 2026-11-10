Fremdwörter und Sprechpausen: So wirken Sie im Gespräch souveräner

Fünf Fremdwörter mit klarer Bedeutung und warum gezielte Sprechpausen souveräner wirken lassen, während Füllwörter die Wirkung im Gespräch schwächen.

Ein einziges passendes Wort kann in einer Besprechung, beim Essen mit Freunden oder im Bewerbungsgespräch den Eindruck deutlich verändern. Wer sich präzise ausdrückt, wirkt häufig sicherer und gebildeter. Fremdwörter entfalten diese Wirkung allerdings nur dann, wenn sie inhaltlich passen und für das Gegenüber verständlich bleiben.

Der Text zeigt zwei Ansatzpunkte, mit denen sich die eigene Sprache gezielt verbessern lässt. Der erste betrifft die Wortwahl, der zweite die Sprechgeschwindigkeit und den bewussten Einsatz von Pausen. Beide Faktoren beeinflussen, wie Gesprächspartner einen Menschen wahrnehmen.

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Fünf Fremdwörter mit klarer Bedeutung

Der Begriff tangieren bedeutet berühren oder angehen. Ein Satz wie 'Es tangiert mich nicht' drückt daher aus, dass eine Angelegenheit keinen persönlichen Bezug hat.

Weitere Begriffe aus dem Beitrag sind Aversion als Abneigung, trivial im Sinne von gewöhnlich oder alltäglich, obsolet für veraltet oder unüblich und adäquat für angemessen. Der Beitrag kündigt zehn solcher Begriffe an, im vorliegenden Auszug werden jedoch nur diese fünf genannt.

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Sprechpausen wirken intelligenter als Dauerreden

Laut dem Beitrag wird ein Endlosmonolog ohne Pausen eher als unangenehm empfunden. Sprechpausen hingegen vermitteln einen positiven Eindruck und lassen die sprechende Person häufiger als intelligent erscheinen.

Der Grund liegt nach Darstellung des Textes darin, dass eine Pause als Unterbrechung zum Nachdenken gedeutet wird. Wer also gelegentlich innehält, signalisiert dem Gegenüber, dass er Aussagen überlegt formuliert.

Füllwörter schwächen den Eindruck im Gespräch

Die Wirkung einer Pause kehrt sich um, sobald sie mit Füllwörtern wie 'Ähm' gefüllt ist. Solche Einschübe lassen die sprechende Person nach dem Beitrag eher unsicher vor ihrem Gegenüber erscheinen.

Die Kernbotschaft des Beitrags lautet daher, dass wenige gut gewählte Worte und eine bewusst gesetzte Pause genügen, um die eigene Wirkung deutlich zu steigern. Die Sprache spiegelt dabei laut Text die eigene Person wider, weshalb Wortwahl und Sprechtempo gemeinsam betrachtet werden sollten.