French Children Found in Portugal: Parents Arrested

Two French children, aged 3 and 5, were found in Portugal after being abandoned in a forest near a road. The children were found by a witness who saw the parents on a café terrace. The parents were arrested and the children are now in the care of the French embassy.

Fahndungserfolg im Fall der kleinen Jungen (3, 5) aus Frankreich, die in Portugal ausgesetzt wurden: Laut eines Medienberichtes wurden die Mutter (41) und der Lebensgefährte (55) auf der Terrasse eines Cafés entdeckt.

Unter Berufung auf Ermittlerkreise. Ein Zeuge habe demnach das Paar gesehen und mit der Aussetzung zweier Jungen (3, 5) auf der Straße zwischen Alcácer do Sal und Comporta in Verbindung gebracht. Eine Streife fuhr hin. Der Mann und die Frau wurden aufs Revier gebracht und werden dort festgehalten.

Als sie die Augenbinden abgenommen hätten, seien die Eltern weg gewesen, berichteten die Kinder. Bei Temperaturen um die 30 Grad fand Zeuge Alexandre Quintas die beiden Kinder am Dienstagabend nahe der Ortschaft Monte Novo do Sul (rund 60 Kilometer südöstlich von Lissabon). Die beiden Kinder trugen Rucksäcke bei sich. Der magere Inhalt: Unter anderem eine dünne Übergangsjacke, eine Weste, eine Hose, Socken, Unterhosen, ein Apfel, eine Orange, eine Flasche Wasser.

Ausweispapiere hatten die Kinder nicht bei sich, berichtet das portugiesische Medium „Flash“. Als ich in ihre Rucksäcke sah, war mir sofort klar, dass sie ausgesetzt worden waren, sagte Quintas. Er war gerade mit seinem Auto unterwegs, als er in seinem Rückspiegel zwei weinende Kinder bemerkte. Die Eltern haben ihnen gesagt, dass sie im Wald nach einem Spielzeug suchen sollten.

Doch statt der erhofften Bauklötze oder Spielzeugautos standen die beiden Jungen, die laut portugiesischen Medien Barthelemy und Zacharie heißen sollen, plötzlich allein im Wald. Die Jungen kamen zunächst auf die Wache. Dort kümmerten sich die Beamten um die zwei verängstigten Jungs, wirkten beruhigend auf sie ein und gaben ihnen zu verstehen: Hier seid ihr sicher, hier kann euch nichts passieren. Danach kümmerte sich eine Betreuungseinrichtung für Kinder um die Jungen, erklärte Polizei-Sprecher João Gaspar.

Nach ihrer Untersuchung in einem Krankenhaus am Mittwochvormittag seien sie der französischen Botschaft übergeben worden, da sie französische Staatsbürger sind. Gaspar: „Sie sind in Sicherheit.

“ Laut CNN Portugal hatten die Kinder bislang bei ihrem leiblichen Vater in Frankreich gelebt. Demnach hätten Mutter und Stiefvater die Jungs am 11. Mai nach Portugal entführt. Einen weiteren Sohn (16) soll die Mutter Medienberichten zufolge in Colmar (Frankreich) zurückgelassen haben. Mutter und Stiefvater sollen am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden





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French Children Abandoned Forest Road Witness Parents Arrested

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