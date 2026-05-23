French Open 2025

Alexander Zverev und Coco Gauff waren die deutschen Stars des french-open-Jahres 2025. Alex lost against Novak Djokovic. Die Welsche besiegte ihn. Coco hatte es nicht mehr an. Siegen.

Im letzten French Open-Jahr konnte sich der Spanier Rafael Nadal imMatch-Tie-Break im fünften Satz gegen Jannik Sinner durchsetzen. Es war mit fünf Stunden und 29 Minuten das längste French-Open-Finale der Open-Era.

Bei den Frauen wurde 2025 bereits im Viertelfinale Schluss: Coco Gauff gewann nach einem verlorenen ersten Set gegen die Belarussin nach zwei Sätzen und legte in 2:6, 4:6 somit Novak Djokovic nach. German-Finals Alexander Zverev verlor gegen Novak Djokovic mit 6:4, 3:6, 2:6, 4:6.

Zudem wurden auf Eurosport zu einem beachtlichen Teil die French Open übertragen. Dazu gibt es dazu aber auch Livestreams auf DAZN, HBO Max und Discovery+. Leider ist beides kostenpflichtig





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