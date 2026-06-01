French Open 2025: Alcaraz' historisches Finale, Gauffs Triumph und Aussichten auf Zverev

Ein Rückblick auf die letzten French-Open-Finals und ein Überblick über die diesjährige Berichterstattung, Preisgeld und Übertragungsmöglichkeiten des grandslam Turniers in Paris.

Bei den French Open 2025 in Paris konnte sich im vergangenen Jahr der Spanier Carlos Alcaraz im Finale gegen Jannik Sinner durchsetzen. Das Match entwickelte sich zu einem epischen Fünf-Satz-Krimi, der im Match-Tie-Break entschieden wurde und mit einer Dauer von fünf Stunden und 29 Minuten das längste Finale in der Open Era des Turniers darstellte.

Bei den Damen sicherte sich Coco Gauff den Titel, nachdem sie zunächst den ersten Satz mit 6:7 verlor, dann aber mit 6:2 und 6:4 gegen Aryna Sabalenka (die als Belarussin bezeichnet wird, jedoch der Name fehlt) gewann. Aus deutscher Sicht endete das Turnier 2025 bereits im Viertelfinale, als Alexander Zverev gegen Novak Djokovic mit 6:4, 3:6, 2:6, 4:6 verlor.

In diesem Jahr traf Zverev im Achtelfinale auf den Lucky Loser Jesper de Jong aus den Niederlanden, den er in drei Sätzen besiegte. Zuvor hatte er in der dritten Runde den Franzosen Quentin Halys in vier Sätzen bezwungen. Die French Open sind mit einem Gesamtpreisgeld von über 61 Millionen Euro dotiert. Die Übertragungen der Spiele erfolgen zu einem großen Teil im Free-TV auf Eurosport 1, wobei auch wichtige Begegnungen auf dem kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 zu sehen sind.

Beide Kanäle sind zudem über das Streaming-Abo von DAZN empfangbar. Auf HBO Max und discovery+ sind ebenfalls ausgewählte Matches verfügbar, jeweils mit kostenpflichtigem Abonnement. Zusätzlich bieten Liveticker auf ran.joyn.de eine Textbegleitung. Das Turniergelände Roland Garros ist nach dem französischen Luftfahrtpionier Roland Garros benannt, einem Kampfflieger, der kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs abgeschossen wurde.

Zehn Jahre nach seinem Tod, im Jahr 1928, wurde das Stadion ihm zu Ehren getauft





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