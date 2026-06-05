French Open 2025: Alle Infos zu Übertragung, Preisgeld und Geschichte von Roland Garros

Die French Open in Paris beginnen bald. Erfahren Sie alles über die Übertragung im TV und Stream, das Preisgeld von über 61 Millionen Euro und die Geschichte der Tennisanlage Roland Garros.

Die French Open 2025 in Paris stehen vor der Tür, und das traditionsreiche Grand-Slam-Turnier auf dem roten Sand von Roland Garros verspricht wieder Spannung auf höchstem Niveau.

Im vergangenen Jahr konnte sich der Spanier Carlos Alcaraz in einem epischen Finale gegen Jannik Sinner durchsetzen. Es war mit fünf Stunden und 29 Minuten das längste French-Open-Finale der Open Era und bleibt den Tennisfans unvergesslich. Bei den Frauen sicherte sich Coco Gauff den Titel im vergangenen Jahr. Die US-Amerikanerin gewann nach einem verlorenen ersten Set (6:7) mit 6:2 und 6:4 gegen die Belarussin Aryna Sabalenka.

Aus deutscher Sicht war 2025 bereits im Viertelfinale Schluss: Alexander Zverev verlor gegen Novak Djokovic mit 6:4, 3:6, 2:6, 4:6. Der deutsche Spitzenspieler zeigte eine kämpferische Leistung, musste sich aber letztlich dem Serben geschlagen geben. Die Vorfreude auf die diesjährige Ausgabe ist riesig, denn erneut werden die besten Tennisspieler der Welt um den begehrten Titel kämpfen. Die Übertragung der French Open wird umfangreich im deutschen Fernsehen und im Stream angeboten.

Die wichtigsten Matches laufen kostenlos und frei empfangbar auf Eurosport 1. Zudem deckt der Pay-TV-Sender Eurosport 2 das Turnier ab. Für den Empfang über Streamingdienste ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig: Auf DAZN, HBO Max und discovery+ können Zuschauer die Spiele live verfolgen. Dabei ist zu beachten, dass alle drei Dienste eine monatliche Gebühr verlangen.

Zu ausgewählten Matches gibt es Liveticker auf ran.joyn.de. Die French Open sind nicht nur sportlich ein Highlight, sondern locken auch mit einem hohen Preisgeld. In diesem Jahr wird ein Gesamtpreisgeld von über 61 Millionen Euro ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich auf die verschiedenen Runden, wobei die Sieger und Siegerinnen im Einzel jeweils rund 2,5 Millionen Euro erhalten.

Der Austragungsort der French Open ist die berühmte Tennisanlage Roland Garros im Südwesten von Paris. Der Name des Turniers und der Anlage stammt von einem Luftfahrtpionier, nicht von einem Tennisspieler. Roland Garros war ein bekannter französischer Kampfflieger, der tragischerweise kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges abgeschossen wurde. Zehn Jahre nach seinem Tod, im Jahr 1928, wurde das Turnier ihm zu Ehren benannt.

Die Anlage verfügt über mehrere Stadien, darunter das legendäre Court Philippe-Chatrier mit einem Fassungsvermögen von über 15.000 Zuschauern. Die French Open sind das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres und finden traditionell von Ende Mai bis Anfang Juni statt. Die Besonderheit des Sandplatzes erfordert eine spezielle Spielweise und ist für viele Spieler eine große Herausforderung. Viele Experten sehen die French Open als das körperlich anspruchsvollste Turnier der Saison.

Die Vorbereitung auf den Sandplatz ist intensiv, und die Spieler müssen ihre Kondition und Technik anpassen. In diesem Jahr werden wieder zahlreiche Top-Stars erwartet, darunter Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Iga Świątek. Die Spiele versprechen hochklassiges Tennis und emotionale Momente. Die French Open sind ein Muss für jeden Tennisfan, egal ob im Stadion oder vor dem Bildschirm





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