French Open 2025: Alles zu Übertragung, Preisgeld und historischem Hintergrund

Die French Open 2025 in Paris bieten spektakuläres Tennis, ein Preisgeld von über 61 Millionen Euro und reichhaltige Übertragungsoptionen. Von Eurosport bis DAZN erfahren Sie, wie Sie die Spiele live verfolgen können. Zudem blicken wir auf das Vorjahresfinale von Alcaraz und Sinner, den Titel von Coco Gauff und auf die bisher letzte deutsche Bilanz von Alexander Zverev. Die Anlage Roland Garros, benannt nach einem mutigen Fliegerhelden, verleiht dem Turnier eine besondere historische Note.

Das French Open 2025 steht vor der Tür und die Tennis welt blickt gespannt nach Paris . Im vergangenen Jahr lieferten sich Carlos Alcaraz und Jannik Sinner ein episches Finale, das der Spanier nach fünf Stunden und 29 Minuten - dem längsten French-Open-Finale der Open Era - in einem Match-Tie-Break für sich entschied.

Bei den Frauen triumphierte Coco Gauff, die nach einem verlorenen ersten Satz die Belarussin in drei Sätzen besiegte. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Alexander Zverev, der im Vorjahr im Viertelfinale gegen Novak Djokovic ausschied. Das Turnier bietet nicht nur sportliche Höhepunkte, sondern auch ein beträchtliches Preisgeld von über 61 Millionen Euro. Die historische Anlage Roland Garros, benannt nach dem Luftfahrtpionier Roland Garros, der 1918 im Ersten Weltkrieg fiel, bildet die imposante Kulisse.

Für Zuschauer gibt es umfassende Übertragungsmöglichkeiten: Die wichtigsten Spiele werden frei empfangbar auf Eurosport 1 gezeigt, während Eurosport 2 und Streamingdienste wie DAZN (kostenpflichtig) weitere Matches übertragen. HBO Max und discovery+ bieten ausgewählte Streams, auch hier ist ein Abonnement nötig. Liveticker sind auf ran.joyn.de verfügbar. Damit haben Fans viele Wege, das Grand-Slam-Turnier live zu verfolgen





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