French Open 2025: Spannende Finalspiele, deutsche Highlights und umfangreiche Übertragungsoptionen

Zusammenfassung der packenden Finalspiele bei den French Open 2025, deutsche Spieler im Fokus und Hinweise zu TV‑ und Streaming‑Übertragungen.

Die diesjährigen French Open in Paris haben sowohl sportlich als auch finanziell für Aufsehen gesorgt. Auf dem legendären Sandplatz von Roland‑Garros, der nach dem berühmten französischen Luftfahrtpionier benannt ist, kämpften die Weltbesten um das begehrte Titeltrikot und ein Preisgeld von über 61 Millionen Euro.

Im Herrenfinale gelang es dem Spanier, nach einem dramatischen Tie‑Break im fünften Satz, den italienischen Ausnahmespieler Jannik Sinner zu besiegen. Das Match dauerte ganze fünf Stunden und 29 Minuten und stellte damit das bislang längste Finale der Open‑Era dar. Im Damenfeld setzte sich die junge US‑Amerikanerin Coco Gauff durch, nachdem sie das erste Satzspiel mit 6:7 verloren, die folgenden Sätze aber souverän mit 6:2 und 6:4 für sich entscheiden konnte.

Beide Siege zeigen, dass das Turnier weiterhin für überraschende Wendungen und herausragende Leistungen sorgt. Für deutsche Tennisfans war das Viertelfinale besonders spannend, denn Alexander Zverev musste sich nach einem starken Auftakt gegen Novak Djokovic geschlagen geben. Der Kroate gewann mit 6:4, 3:6, 2:6 und 4:6 und beendete damit Zverevs Hoffnungen auf einen weiteren großen Lauf. Gleichzeitig setzte der gut gelaunte Jan‑Lennard Struff seine Erfolgsserie fort.

Nach einem überzeugenden Sieg in der ersten Runde traf er in der zweiten Runde auf den portugiesischen Qualifikanten Jaime Faria, der derzeit auf Platz 115 der Weltrangliste





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