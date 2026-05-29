French Open 2025: Struff kämpft um den Einzug ins Achtelfinale

Jan-Lennard Struff steht in der zweiten Runde der French Open gegen Jaime Faria. Auch Alexander Zverev und die Titelverteidiger der Vorjahre werden thematisiert. Erfahren Sie alles zu Übertragungen, Preisgeld und Turniergeschichte.

Die French Open 2025 in Paris sind in vollem Gange und versprechen wieder einmal hochkarätige Tennis matches auf der berühmten Anlage Roland Garros . Das Turnier, das nach dem französischen Luftfahrtpionier Roland Garros benannt ist, lockt jedes Jahr die besten Spieler der Welt an.

In diesem Jahr gibt es einige Überraschungen und spannende Duelle, die die Fans in ihren Bann ziehen. Besonders im Fokus steht der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff, der nach einem überzeugenden Auftaktmatch seine Erfolgsserie fortsetzt. In der zweiten Runde trifft er auf den portugiesischen Qualifikanten Jaime Faria, der auf Platz 115 der Weltrangliste steht. Auf dem kompakten Court 12 muss Struff seine starke Leistung aus Runde eins bestätigen, um den Einzug ins Achtelfinale zu schaffen.

Dieser Match stellt eine wichtige Hürde auf seinem Weg durch das Turnier dar, und die deutschen Tennisfans hoffen auf ein weiteres erfolgreiches Abschneiden ihres Landsmanns. Aus deutscher Sicht war das Turnier für Alexander Zverev bereits im Viertelfinale beendet. Zverev verlor gegen den serbischen Superstar Novak Djokovic mit 6:4, 3:6, 2:6, 4:6 und konnte sich trotz eines guten Starts nicht gegen den erfahrenen Weltranglistenersten durchsetzen.

Dieses Match zeigte einmal mehr die Dominanz von Djokovic, der auch in diesem Jahr als einer der Topfavoriten auf den Titel gilt. Im Vorjahr hatte der Spanier Carlos Alcaraz das Herrenfinale in einem packenden Fünfsatzmatch gegen Jannik Sinner gewonnen. Es war mit fünf Stunden und 29 Minuten das längste French-Open-Finale der Open Era und ein Tenniskrimi der Extraklasse.

Bei den Damen sicherte sich die US-Amerikanerin Coco Gauff den Titel, nachdem sie nach einem verlorenen ersten Satz (6:7) noch mit 6:2 und 6:4 gegen die Belarussin siegte. Die French Open bleiben damit ein Turnier der Überraschungen und Höchstleistungen. Die Übertragung der French Open erfolgt in diesem Jahr über mehrere Kanäle. Ein Großteil der Spiele ist im Free-TV auf Eurosport 1 zu sehen, während ausgewählte Matches auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 laufen.

Zudem sind die Inhalte über die Streamingdienste DAZN, HBO Max und discovery+ abrufbar, allerdings jeweils mit einem kostenpflichtigen Abonnement. Für Fans, die keine Zahlungsdienste nutzen möchten, gibt es Liveticker zu ausgewählten Partien auf ran.joyn.de. Das Gesamtpreisgeld beträgt in diesem Jahr über 61 Millionen Euro, was die French Open zu einem der bestdotierten Tennisturniere der Welt macht. Dieser finanzielle Anreiz lockt nicht nur die Spitzenspieler, sondern sorgt auch für zusätzliche Spannung auf dem Platz.

Die Organisatoren haben zudem die Infrastruktur verbessert, um den Fans ein noch besseres Erlebnis zu bieten. Die French Open bleiben ein Highlight im internationalen Tenniskalender, und die Spiele in Paris versprechen auch 2025 wieder Tennisgeschichte zu schreiben





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