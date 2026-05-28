French Open 2025: Zverev trifft auf Machac - Alle Infos zu Übertragung, Preisgeld und Geschichte

Bei den French Open 2025 in Paris steht Alexander Zverev im Achtelfinale gegen Tomas Machac. Wir geben einen Überblick über die Übertragung im TV und Stream, das Preisgeld und die Geschichte von Roland Garros.

Die French Open 2025 sind in vollem Gange und versprechen wieder einmal hochklassiges Tennis . In der glühend heißen Pariser Arena steht am heutigen Tag ein besonders spannendes Duell an: Alexander Zverev , der Weltranglistenzweite aus Deutschland, trifft auf den Tschechen Tomas Machac.

Beide Spieler haben bisher eine starke Form gezeigt und versprechen ein packendes Match. Zverev, der im letzten Jahr im Viertelfinale gegen Novak Djokovic ausschied, ist fest entschlossen, dieses Mal seinen ersten Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Sein Gegner Machac hingegen hat in den letzten Monaten auf sich aufmerksam gemacht und wird alles daran setzen, den Favoriten zu überraschen. Die French Open sind eines der prestigeträchtigsten Tennisturniere der Welt und finden jährlich auf der Anlage Roland Garros in Paris statt.

Das Turnier ist nach dem französischen Flugpionier Roland Garros benannt, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Die Sandplatzturnier hat eine reiche Geschichte und ist bekannt für seine langen und intensiven Matches. Im vergangenen Jahr erlebten die Zuschauer ein episches Finale bei den Herren, als Carlos Alcaraz Jannik Sinner in einem Fünf-Satz-Krimi besiegte, der mit fünf Stunden und 29 Minuten das längste Finale der Open Era war.

Bei den Damen sicherte sich Coco Gauff den Titel nach einem verlorenen ersten Satz gegen die Belarussin Aryna Sabalenka. Die US-Amerikanerin zeigte eine beeindruckende Aufholjagd und gewann mit 6:2 und 6:4. Die Übertragung der French Open wird in Deutschland zu einem großen Teil im Free-TV auf Eurosport gezeigt. Die wichtigsten Matches laufen auf Eurosport 1, aber auch der Pay-TV-Sender Eurosport 2 überträgt viele Spiele.

Zudem sind die Inhalte über den Streamingdienst DAZN abrufbar, allerdings ist dafür ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Auch auf HBO Max und discovery+ gibt es ausgewählte Matches im Stream, jedoch ebenfalls nur gegen Bezahlung. Für diejenigen, die keine Möglichkeit haben, die Spiele live zu verfolgen, gibt es Liveticker auf verschiedenen Portalen wie ran.joyn.de. Insgesamt wird bei den diesjährigen French Open ein Rekordpreisgeld von über 61 Millionen Euro ausgeschüttet, was die Bedeutung des Turniers unterstreicht.

Die Geschichte von Roland Garros ist eng mit der Entwicklung des Tennis verbunden. Der Namensgeber war ein mutiger Pilot, der viele Rekorde aufstellte, bevor er 1918 starb. Das Stadion, das 1928 erbaut wurde, ist eine der heiligsten Stätten im Tennis und hat schon zahlreiche Legenden hervorgebracht. Deutsche Tennisfans haben besonders gute Erinnerungen an das Turnier, da Boris Becker und Steffi Graf in Paris große Erfolge feierten.

Auch Alexander Zverev hat bereits gezeigt, dass er auf dem roten Sand zu Hause ist. Im vergangenen Jahr scheiterte er zwar im Viertelfinale, aber seine aktuelle Form lässt hoffen. Gegen Tomas Machac wird er alles geben müssen, um in die nächste Runde einzuziehen. Das Match wird mit Spannung erwartet, und die Fans sind gespannt, ob Zverev den nächsten Schritt in Richtung Titel machen kann.

Neben Zverev sind auch andere deutsche Spieler bei den French Open am Start, aber der Fokus liegt klar auf dem Hamburger. Die Temperaturen in Paris sind extrem hoch, was die Kondition der Spieler auf die Probe stellt. Machac, der sich ebenfalls in guter Verfassung präsentiert, wird versuchen, Zverevs Aufschlag zu brechen und sein druckvolles Spiel aufzuzwingen. Zverev hingegen setzt auf seine starke Grundlinie und seine Erfahrung in großen Matches.

Die Partie verspricht, ein echtes Herzschlagfinale zu werden, das die Zuschauer in Paris und vor den Bildschirmen in Atem halten wird. Die Entscheidung könnte wie so oft im Tie-Break fallen, aber auch ein Match-Tie-Break ist möglich, wenn es über fünf Sätze geht. Die Übertragungsrechte für die French Open sind in Deutschland umkämpft, aber Eurosport hat sich die Rechte gesichert und bietet eine umfassende Berichterstattung. Für Tennisfans ist es wichtig, die genauen Sendezeiten zu kennen, um kein Spiel zu verpassen.

Die Matches beginnen meist am späten Vormittag und ziehen sich bis in den Abend hinein. Die French Open sind nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch ein gesellschaftliches Highlight in Paris. Zahlreiche Prominente und Sportgrößen verfolgen die Spiele von den Rängen aus. Wer das Turnier live erleben möchte, muss frühzeitig Tickets buchen, da die Nachfrage riesig ist.

Abschließend bleibt zu sagen, dass die French Open 2025 bisher alle Erwartungen erfüllen. Mit Zverev als deutscher Hoffnungsträger und starken internationalen Stars wie Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Iga Swiatek ist das Turnier bestens besetzt. Die Fans können sich auf atemberaubende Ballwechsel und emotionale Momente freuen. Wir drücken Alexander Zverev die Daumen, dass er seinen Traum vom ersten Grand-Slam-Titel verwirklichen kann.

Das Match gegen Tomas Machac wird ein wichtiger Schritt auf diesem Weg sein





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

French Open Alexander Zverev Tennis Roland Garros Übertragung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

French Open 2026: Alexander Zverev Vs. Benjamin Bonzi, Special PreviewGet a detailed overview of the French Open schedule, TV and streaming options, and prize money for the upcoming tennis tournament in Paris.

Read more »

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der French Open auf Tomas MachacNach einem klaren Sieg in Runde eins steht Alexander Zverev bei den French Open vor der nächsten Aufgabe. In der Night Session spielt er gegen den Tschechen Tomas Machac, dem er erst einmal gegenübersteht. Zverevs Ziel ist das Weiterkommen in die dritte Runde und der Traum vom ersten Grand-Slam-Triumph lebt weiter.

Read more »

Alexander Zverev trifft erneut auf Tomas Machac in der French OpenAlexander Zverev, der bereits in der ersten Runde souverän gewannen, trifft erneut auf Tomas Machac in der French Open. Beide trafen bereits vor zwei Jahren aufeinander, als Zverev bei den Olympischen Spielen ohne Satzverlust gewann. SPORT BILD hat alle Infos vor dem Match.

Read more »

Sieg gegen Macháč: Zverev bei den French Open in Runde dreiAlexander Zverev steht in der dritten Runde der French Open der Tennis-Profis in Paris. Der Hamburger feierte am Mittwochabend einen souveränen 6:4, 6:2, 6:2-Erfolg gegen den Tschechen Tomáš Macháč und bleibt damit beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres ohne Satzverlust.

Read more »