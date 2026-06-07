French Open 2026: Alexander Zverev besiegt Jakub Mensik im Halbfinale

Alexander Zverev hat das Halbfinale der French Open 2026 gegen Jakub Mensik gewonnen und steht im Finale. Er trifft dort auf einen Italiener.

Bei den French Open 2026 in Paris stand Alexander Zverev im Halbfinale und traf auf den Tschechen Jakub Mensik . Das Match fand am 5. Juni auf dem Court Philippe-Chatrier statt.

Zverev, an Nummer 2 gesetzt, kämpfte sich nach einem starken Turnierverlauf ins Halbfinale. Zuvor hatte er sich gegen Benjamin Bonzi, Tomas Machac, Quentin Halys, Jesper De Jong und im Viertelfinale gegen Rafael Jodar durchgesetzt. Gegen Jodar, ein aufstrebendes Talent aus Spanien, zeigte Zverev eine souveräne Leistung: Nach einem knappen ersten Satz im Tiebreak (7:6) dominierte er die nächsten beiden Sätze mit 6:1 und 6:3. Dieser Sieg brachte ihn ins Halbfinale, wo Mensik wartete.

Das Halbfinale begann mit einer starken Vorstellung von Zverev. Er gewann die ersten beiden Sätze deutlich, doch Mensik gab nicht auf und verkürzte im dritten Durchgang. Zverev ließ sich jedoch nicht beirren und übernahm im vierten Satz wieder die Kontrolle. Nach rund drei Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball und sicherte sich den Sieg.

Damit steht Zverev zum zweiten Mal im Finale von Roland Garros. Im Endspiel trifft der Olympiasieger von 2021 auf einen italienischen Gegner: Entweder Flavio Cobolli oder Matteo Arnaldi, die im zweiten Halbfinale um das Finalticket kämpfen. Zverev hat nun die Chance auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. Die Übertragung des Halbfinals war sowohl im Free-TV als auch im Livestream verfügbar.

Im linearen Fernsehen zeigte der Sender das Match. Für den Livestream benötigte man ein Abo ab 5,99 Euro pro Monat sowie ein Sport-Add-on für zusätzlich 3 Euro pro Monat. Die genaue Startzeit hing von den vorherigen Spielen auf dem Centre Court ab. Das Turnier der French Open 2026 läuft vom 18.

Mai bis zum 7. Juni in Paris. Zverevs Finalgegner steht noch nicht fest, aber die Spannung steigt. Die deutschen Fans hoffen auf den ersten Grand-Slam-Triumph des Hamburgers





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