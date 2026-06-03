French Open 2026: Deutsche Spieler im Halbfinale

Die French Open 2026 in Paris werden ein Highlight für Tennisfans sein. Zwei deutsche Spieler, Alexander Zverev und Laura Siegemund, haben es geschafft, bis ins Halbfinale zu kommen. Das Turnier findet vom 24. Mai bis 7. Juni 2026 statt.

Die French Open 2026 in Paris werden ein Highlight für Tennis fans sein. Zwei deutsche Spieler, Alexander Zverev und Laura Siegemund , haben es geschafft, bis ins Halbfinale zu kommen.

Das Turnier findet vom 24. Mai bis 7. Juni 2026 statt. Die Matches finden unter den Männern, Frauen und als Mixed-Versionen statt.

Die French Open sind in unterschiedliche Stufen gegliedert, von den Qualifikationen bis hin zu den Finals. Die Spieler müssen sich in den Qualifikationen beweisen, bevor sie in die vier Vorrunden gehen. Danach folgen Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Die Preise für die Tickets variieren stark, von etwa 30 Euro in der Qualifikationsphase bis zu circa 600 Euro bei den Finals.

Neben Einzeltickets können auch Ticketpakete und Hospitality Tickets inklusive Übernachtung erworben werden. Das Preisgeld für die Gewinner beträgt insgesamt 61,7 Millionen Euro, wobei die Siegerin und der Sieger der Einzel-Finals jeweils 2,8 Millionen Euro erhalten





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