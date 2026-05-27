French Open 2026: Zverev trifft auf Machac - Preisgeld und TV-Übertragung

Alexander Zverev sucht bei den French Open 2026 nach seinem ersten Grand-Slam-Titel. Nach dem Sieg über Benjamin Bonzi steht nun das Duell mit Tomas Machac an. Alle Informationen zu den Übertragungen und dem Preisgeld.

Bei den French Open 2026 steht Alexander Zverev nach seinem souveränen Sieg gegen Benjamin Bonzi erneut auf dem Platz und trifft in der zweiten Runde auf Tomas Machac .

Der Weltranglisten-Zweite aus Hamburg will nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden im vergangenen Jahr nun erstmals den Titel in Paris gewinnen. Nach dem klaren Dreisatzsieg über Bonzi erwartet ihn nun ein ähnlich offensivstarker Gegner, den er bereits bei den Olympischen Spielen in Paris deutlich in zwei Sätzen bezwingen konnte. Unterdessen ist auch das diesjährige Gesamtpreisgeld mit über 61 Millionen Euro erneut gestiegen und die wichtigsten Spiele werden im Free-TV auf Eurosport 1 übertragen, während weitere Angebote über Pay-TV und Streamingdienste verfügbar sind





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