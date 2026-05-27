French Open: Die wichtigsten Ergebnisse und News aus Paris

Die French Open gehen in die zweite Runde. Vier Deutsche sind noch dabei, drei sind heute gefordert. Tamara Korpatsch hat ihren größten Erfolg auf der Grand-Slam-Bühne gefeiert. Die deutsche Tennisspielerin hat ihr Zweitrunden-Match bei den French Open gegen die Chinesin Xinyu Wang in drei Sätzen gewonnen und steht in der dritten Runde.

Die wichtigsten Matches, die neuesten Ergebnisse , frische Spielberichte und alle News rund um die French Open täglich in unserem Liveblog. Es gibt beim Tennis Ergebnisse , die wirken auf den ersten Blick klar und deutlich, sind es möglicherweise auch, sagen aber dann doch mehr aus als die nackten Zahl.

So wie am Mittwoch beim Zweitrunden-Match von Iga Swiatek. Die vierfache French-Open-Siegerin musste gegen Sára Bejlek aus Tschechien ran und gewann die Partie mit 6:2 und 6:3. Klingt klar und reibungslos? War es aber nicht.

Denn Swiatek zeigte alles andere als eine gute Leistung. Die Polin schien bei großer Hitze in Paris Probleme mit den äußeren Bedingungen zu haben - insbesondere im zweiten Satz. Zahlreiche Bälle verschlug sie teilweise deutlich. Das Gute für die Turnier-Mitfavoritin: Ihre Gegnerin konnte das an diesem Tag nicht ausnutzen.

So strauchelte Swiatek zwar - fiel aber nicht. In der dritten Runde braucht es aber eine konzentriertere Leistung, da kommt es zum Duell mit Landsfrau Magda Linette, die Seidel-Bezwingerin Jelena Ostapenko aus dem Turnier warf. Tamara Korpatsch hat ihren größten Erfolg auf der Grand-Slam-Bühne gefeiert. Die 31-Jährige überraschte mit einem Sieg gegen die Chinesin Wang Xinyu, Nummer 34 der Weltrangliste.

Jetzt steht sie erstmals in der dritten Runde bei einem der vier Major-Turniere. Viele enge Entscheidungen waren im ersten Satz zugunsten von Korpatsch ausgefallen, was ihre Kontrahentin zunehmend ärgerte. Beim Stand von 5:2 für Korpatsch, 95. der Weltrangliste, verlor Wang dann die Nerven und kontrollierte einen Abdruck auf der Spielhälfte der Deutschen - was nicht erlaubt ist und ihr prompt eine Verwarnung einbrachte. Nach dem Match gab es keinen Handshake zwischen beiden Spielerinnen.

Die deutsche Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat ihr Zweitrunden-Match bei den French Open gegen die Chinesin Xinyu Wang in drei Sätzen gewonnen und steht in der dritten Runde. Zu Beginn des vierten Tages trifft Tamara Korpatsch auf die favorisierte Chinesin Xinyu Wang. Gegen Abend wird es für Eva Lys spannend, sie trifft auf die Rumänin Sorana Cirstea an. In der Night Session ist Alexander Zverev gegen den Tschechen Tomas Machac gefordert.

Die wichtigsten Spiele in der Übersicht: Am Mittwoch geht es bei den French Open in die zweite Runde. Vier Deutsche sind noch dabei - drei sind heute gefordert. Das und mehr in unserer Tagesvorschau. Drei Tage haben sie es sich jetzt in der brütenden Hitze von Paris gegeben. 256 Spieler und Spielerinnen in der 1.

Runde der French Open, und 128 von ihnen können jetzt schon wieder nach Hause fahren oder auf das nächstgelegene Challenger-Turnier. Darunter die Deutschen Maria, Seidel, Siegemund, Hanfmann und Altmaier. Vor allem Altmaier hätte aber die 2. Rund verdient gehabt, was ein überragendes Spiel von ihm!

Die deutsche Fahne halten jetzt noch Zverev, Struff, Lys und Korpatsch hoch. Aber auch Favoriten sind schon auf der Strecke geblieben: Von den jeweils 32 gesetzten Spielern und Spielerinnen sind sieben bei den Damen und acht bei den Herren schon ausgeschieden. Hier die Ergebnisse der 1. Runde im Überblick: Laura Siegemund hat mit unverhohlener Kritik auf den Mode-Auftritt von Naomi Osaka bei den French Open reagiert.

Das extravagante Outfit ihrer Gegnerin war ihr dabei relativ wurst, die aus ihrer Sicht ungleiche Behandlung stieß der deutschen Tennisspielerin dafür aber mächtig auf. Bei jedem Turnier wird bis auf die letzte Sekunde darauf geachtet, bis man sein Fläschchen ausgepackt hat. Und sie kann sich dann noch anderthalb Minuten lang umziehen, da habe ich ein Problem mit, sagte Siegemund nach ihrem Erstrundenaus.

Es würden dabei einmal mehr größerer Namen anders behandelt werden, als wenn ich so lange bräuchte oder so ein Outfit an hätte und hier nochmal ein Päuschen und da nochmal ein Päuschen brauche. Dann würde der Schiedsrichter eine Time Violation aussprechen. Bei ihr sagt er nichts, sagte Siegemund nach der 3:6, 6:7 (3:7)-Niederlage. Daniel Altmaier hat die zweite deutsche Tennis-Überraschung am Dienstag knapp verpasst.

Nach einem über Krimi über 4 Stunden 16 Minuten verlor der 27-jährige denkbar knapp gegen den Weltranglistensechsten Felix Auger-Aliassime. Im entscheidenden fünften Satz lag Altmaier bereits mit Break 4:1 vorn - musste am Ende aber doch in den Match-Tiebreak und verlor diesen 7:10. Mit 6:4, 4:6, 6:4, 1:6 und 6:7 musste er sich dem favorisierten Kanadier am Ende geschlagen geben. Im letzten Jahr holte Altmaier bei den French Open sein bisher bestes Grand-Slam Ergebnis, zog sensationell ins Achtelfinale ein.

Dieser Erfolg wird für ihn jetzt teuer, denn der Weltranglisten-57. verliert durch sein Erstrunden-Aus jetzt viele Weltranglisten-Punkte. Grund dafür ist das Punkte-System der ATP, nachdem man die gewonnenen Punkte eines Turnieres im nächsten Jahr verteidigen muss. Jannik Sinner ist seiner Favoritenrolle bei den French Open gerecht geworden - zumindest in seinem ersten Match in Pari





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