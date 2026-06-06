French Open Finale: Alexander Zverev gegen Flavio Cobolli im Free-TV und Livestream

Alexander Zverev steht im Finale der French Open und trifft auf Flavio Cobolli. Nach dem Favoritensterben ist der Deutsche der klare Titelfavorit. So kann man das Finale live im Fernsehen, über Joyn und per Liveticker verfolgen.

Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev . Nach seinem Sieg im Halbfinale gegen Jakub Mensik wartet der Italiener Flavio Cobolli im Finale.

Im Viertelfinale hatte der gebürtige Hamburger mit dem erst 19-jährigen Rafael Jodar eine gefährliche Aufgabe, doch auch diese löste Zverev mit Bravour, gewann souverän in drei Sätzen gegen den aufstrebenden Spanier. Und auch im Halbfinale der French Open konnte sich der Deutsche gegen den Tschechen Jakub Mensik durchsetzen. Nach der Absage von Carlos Alcaraz, dem Aus von Dominator Jannik Sinner und dem weiteren großen Favoritensterben, ist Zverev nun der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den French Open.

Jetzt ist er nur noch einen Sieg von dem ersten Grand Slam seiner Karriere entfernt. Im Finale muss er dafür den Italiener Flavio Cobolli schlagen. Das Finale zwischen Alexander Zverev und Flavio Cobolli ist für den 7. Juni um etwa 15:00 Uhr angesetzt.

Der Tennis-Kracher wird live im frei empfangbaren Fernsehen bei Eurosport übertragen. Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, können auch im kostenfreien Livestream auf Joyn geschaut werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, das Spiel über diverse Liveticker zu verfolgen, falls man nicht live zuschauen kann. Die Voraussetzungen für Zverev sind günstig: Während viele Top-Favoriten bereits ausgeschieden sind, zeigt der Deutsche in den letzten Runden eine starke und fokussierte Leistung.

Sein Weg ins Finale war geprägt von souveränen Siegen und viel Kampfgeist, was ihm nun die große Chance auf seinen ersten Grand-Slam-Titel bietet. Flavio Cobolli, der als Außenseiter in das Finale geht, wird sicherlich versuchen, Zverev mit seinem aggressiven Spielstil unter Druck zu setzen. Dennoch geht der Deutsche als klarer Favorit in dieses Match. Zverevs Erfahrung und seine bisherigen Leistungen bei diesem Turnier sprechen für ihn.

Er hat in den vorherigen Runden sowohl gegen junge Talente als auch gegen erfahrene Spieler überzeugt und seine mentale Stärke unter Beweis gestellt. Nun kommt es darauf an, diese Form ins Finale mitzunehmen und den entscheidenden Sieg zu holen. Die deutschen Tennisfans werden das Match mit Spannung verfolgen, zumal es seit langer Zeit wieder ein deutsches Finale bei einem Grand-Slam-Turnier ist. Für Zuschauer gibt es verschiedene Wege, das Finale live mitzuverfolgen.

Neben der Übertragung bei Eurosport im Fernsehen steht der kostenlose Livestream auf Joyn zur Verfügung. Zusätzlich bieten viele Sportportale und Nachrichtenseiten Liveticker an, die minute-genaue updates zum Spielverlauf liefern. Wer unterwegs ist, kann dank mobiler Apps und Streaming-Dienste das Spiel fast überall verfolgen. Die Übertragungszeiten sind für den 7.

Juni um 15:00 Uhr geplant, wobei die genaue Startzeit je nach Spielverlauf leicht variieren kann. Mit diesen Optionen sollten Tennisfans keine Möglichkeit verpassen, wenn Zverev um den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere kämpft





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Zverev Flavio Cobolli French Open Finale Grand Slam Tennis Live Übertragung Eurosport Joyn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alexander Zverev steht im Halbfinale der French OpenDer deutsche Tennisprofi Alexander Zverev steht bei den French Open im Halbfinale und ist nur noch einen Schritt vom Einzug ins Endspiel von Roland Garros entfernt.

Read more »

Alexander Zverev ins Finale der French Open eingezogenAlexander Zverev ist ins Finale der French Open eingezogen und kann sich dort seinen großen Traum vom ersten Grand-Slam-Triumph erfüllen. Der 29-Jährige gewann sein Halbfinale gegen den Tschechen Jakub Mensik ohne größere Probleme.

Read more »

Alexander Zverev erreicht das Finale der French OpenDeutschlands Top-Tennisspieler Alexander Zverev hat das Halbfinale der French Open klar gewonnen und steht nun im Endspiel. Nach Sieg über Jakub Mensik hofft er auf ein grosses Finale am Sonntag. Sein Gegner wird entweder Flavio Cobolli oder Matteo Arnaldi sein. Zverev geht als klarer Favorit in das Match, obwohl er seine bisherigen drei Grand-Slam-Endspiele verloren hat. Die Vorzeichen könnten diesmal guenstiger sein, da Sinner früh ausschied und Alcaraz gar nicht antrat. Zverev zeigte im Halbfinale starke Nerven.

Read more »

Alexander Zverev gewinnt French-Open-Halbfinale und zieht ins Finale einAlexander Zverev hat das Halbfinale der French Open 2026 gegen Jakub Mensik gewonnen und steht zum zweiten Mal im Endspiel von Roland Garros. Der Deutsche kämpfte sich nach verlorenem drittem Satz zurück und trifft nun auf den Sieger des italienischen Duells. Alle Infos zu Spielverlauf, Übertragung und Finalchancen.

Read more »