French-Open-Finale der Damen: Zwei Außenseiterinnen kämpfen um den Titel

Im Finale der French Open treffen die 19-jährige Mirra Andreeva und die Qualifikantin Maja Chwalinska aufeinander. Beide stehen erstmals in einem Grand-Slam-Finale. Das Duell live auf Eurosport und im Stream.

An diesem Samstag steigt das Finale der French Open im Dameneinzel. Es ist ein historisches Endspiel, denn beide Finalistinnen stehen zum ersten Mal in ihrer Karriere in einem Grand-Slam- Finale .

Die 19-jährige Russin Mirra Andreeva trifft auf die 24-jährige Polin Maja Chwalinska, die als Qualifikantin ins Hauptfeld kam. Der Sieg ist völlig offen, doch eines steht fest: 2026 wird es eine neue Siegerin geben. Die Partie verspricht Spannung pur, denn beide Spielerinnen haben auf dem Weg ins Finale starke Leistungen gezeigt. Die French Open sind auch in diesem Jahr live auf Eurosport zu sehen, sowohl im Free-TV als auch auf Eurosport 2.

Für Streaming-Fans steht das Turnier bei HBO Max zur Verfügung. Zudem können Zuschauer das Spiel im SPORTBILD.de-Liveticker verfolgen. Tennis-Legende Boris Becker äußerte sich gegenüber Eurosport: Wir haben erstmals eine Qualifikantin im Finale. Millionen von Fans haben ihr die Daumen gedrückt.

Ich denke, die richtige Spielerin steht im Finale. Auch Àlex Corretja, zweimaliger Finalist der French Open, zeigte sich begeistert: Ich bin sehr glücklich, zwei Damen zu sehen, die nicht groß sind und nicht nur hart schlagen. Das erinnert mich an alte Zeiten, als wir mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Höhen gespielt haben, um ins Finale zu kommen. Chwalinska selbst gab nach ihrem Halbfinalsieg zu: Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist.

Ich bin mental und körperlich kaputt. Es ist so anstrengend, jeden Tag gegen die besten Spielerinnen der Welt zu spielen. Aber ich will mich nicht beschweren. Die Weltranglisten-114. steigt durch den Finaleinzug mindestens auf Rang 21 und fügte hinzu: Es ist wie ein Traum.

Ich weiß nicht, was gerade vor sich geht. Ich versuche, ruhig zu bleiben. Aber in mir tobt ein Sturm. Andreeva hingegen zeigte sich cooler: Ich habe nichts zu verlieren.

Ich werde mein Bestes geben und sehen, was passiert. Die junge Russin beeindruckte im Turnier mit ihrer Unerschrockenheit und variablen Spielweise. Experten sehen in ihr ein großes Talent, das in Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen könnte. Das Finale beginnt um 15:00 Uhr auf dem Court Philippe-Chatrier.

Tennis-Fans dürfen sich auf ein Match freuen, das für Emotionen und vielleicht auch für Überraschungen gut ist. Wird Chwalinska ihre sensationelle Siegesserie fortsetzen? Oder krönt sich Andreeva zur jüngsten French-Open-Siegerin seit Langem? Die Antwort gibt es live im TV und im Stream.

Verfolgen Sie das Duell der beiden Außenseiterinnen - es könnte ein denkwürdiges Finale werden, das die Tenniswelt noch lange beschäftigen wird. Die French Open haben in diesem Jahr einmal mehr bewiesen, dass im Damen-Tennis alles möglich ist und dass die Zukunft der Branche in guten Händen liegt. Zusätzlich zu den sportlichen Aspekten ist die Geschichte von Chwalinska besonders inspirierend. Die Polin kämpfte sich durch die Qualifikation und besiegte auf dem Weg ins Finale mehrere gesetzte Spielerinnen.

Ihr Lauf erinnert an Emma Raducanus Triumph bei den US Open 2021. Auch Andreeva, die als Teenagerin bereits für Aufsehen sorgt, zeigt, dass das Damen-Tennis immer jünger und unberechenbarer wird. In einer Zeit, in der die Dominanz weniger Spielerinnen infrage gestellt wird, sorgen solche Finals für neue Gesichter und frischen Wind. Die French Open sind bekannt für ihre Überraschungen, und dieses Finale ist ein weiteres Kapitel in der Geschichte des Turniers.

Die Zuschauer vor Ort in Paris sowie die Millionen Fans vor den Bildschirmen werden Zeuge eines besonderen Moments. Wer auch immer gewinnt, die French Open 2025 werden als das Turnier in Erinnerung bleiben, in dem zwei Außenseiterinnen um den Titel kämpften. Die Wettervorhersage verspricht sonniges Wetter, ideale Bedingungen für erstklassiges Tennis. Die Atmosphäre auf dem Court Philippe-Chatrier wird elektrisierend sein, wenn die beiden Spielerinnen den Platz betreten.

Die French Open haben einmal mehr gezeigt, dass sie zu den schönsten und emotionalsten Turnieren im Tennis-Kalender gehören. Lassen Sie sich dieses Finale nicht entgehen - es verspricht Tennisgeschichte





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

French Open Tennis Finale Mirra Andreeva Maja Chwalinska

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

French Open: Dann spielt Zverev um das FinaleAlexander Zverev träumt von seinem ersten Grand-Slam-Titel und gilt bei den French Open als Favorit. Sein Halbfinale am Freitag ist nun offiziell terminiert.

Read more »

French Open: Andreeva erstmals im FinaleDie erste Finalistin bei den French Open steht fest. Mirra Andreeva bezwingt Marta Kostyuk souverän und greift nach dem größten Erfolg ihrer Karriere.

Read more »

Tennis: Erst 19 und schon im Finale der French Open data-manual=titleDie Russin Mirra Andrejewa erreicht in einem einseitigen Match ihr erstes Grand-Slam-Endspiel. Gegnerin Marta Kostjuk aus der Ukraine wirkt dabei erschöpft von ihrem emotional aufreibenden Turnier. data-manual=googleTeaserText

Read more »

Maja Chwalinska im Finale der French OpenDie Polin Maja Chwalinska hat sich für das Finale der French Open qualifiziert und wird am Sonnabend in Paris gegen die Russin Mirra Andreeva antreten.

Read more »