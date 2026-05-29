French Open: Iga Swiatek und Tamara Korpatsch stehen im Achtelfinale

Die French Open gehen in die heiße Phase, die dritte Runde steht in Paris an. Die an drei gesetzte Iga Swiatek hat in der Dritten Runde mit 6:4, 6:4 gegen Magda Linette gewonnen und steht somit im Achtelfinale.

Die French Open gehen in die heiße Phase, die dritte Runde steht in Paris an. Die an drei gesetzte Iga Swiatek hat in der Dritten Runde mit 6:4, 6:4 gegen Magda Linette gewonnen und steht somit im Achtelfinale.

Die letzte Deutsche bei den French Open heißt Tamara Korpatsch. Mit 31 Jahren steht sie zum ersten Mal in ihrer Karriere in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Ein Stolperer, ein Sturz, eine Verletzung - und eine angeheizte Gefahrendebatte. Die türkische Hoffnungsträgerin Zeynep Sönmez lief in ihrer Doppelpartie an der Seite der Deutschen Tatjana Maria bei einem langen Ball bis weit hinter die Grundlinie und blieb dann mit dem linken Fuß an einem Werbe-Aufsteller hängen.

Mit Folgen: Sie stürzte gegen die Wand des Courts und krümmte sich kurz. Schmerzen im Knie, so die Ferndiagnose. Maria half ihrer Kollegin zwar auf, kurz darauf aber folgte die Aufgabe. Das Pikante: Es ist nicht der erste Vorfall dieser oder einer ähnlichen Art in Paris.

So musste der Belgier Alexander Blockx sein Zweitrunden-Match kurzfristig wegen einer Knöchelverletzung absagen, nachdem er auf der Trainingsanlage laut Team-Angaben über eine Abdeckung gestolpert war. Auch die Britin Katie Boulter war am Donnerstag im Rückwärtslaufen über einen kleinen Werbe-Aufsteller gestolpert. Sie kam mit dem Schrecken davon, forderte aber Konsequenzen. Die Dinger müssen weg.

Später äußerte sich auch die viermalige Siegerin Iga Swiatek: Wenn solche Dinge passieren, muss man natürlich reagieren, sagte die Polin. Sönmez dürfte diese Aussagen unterschreiben. Andrey Rublev hat sein Drittrunden-Match gegen Nuno Borges mit 3:0 gewonnen (7:5, 7:6, 6:7). Rublev trifft damit im Achtelfinale auf den Gewinner der Partie zwischen Alex de Minaur und Jakub Mensik.

Die French Open kommen langsam aber sicher in die heiße Phase, die dritte Runde steht an. An diesem Freitag sind unter anderem etwa 15.30 Uhr gefordert. Zeitgleich kommt es zum Generationenduell zwischen Altmeister Novak Djokovic, 39 Jahre alt, und Joao Fonseca, 19. Dass der Sandbelag nicht unbedingt seins ist, war bekannt.

Dass Ben Shelton aber schon in der zweiten Runde derart deutlich in Paris die Koffer packen muss, ist dann doch überraschend. Nach nur 2:01 Stunden war die eindeutige Niederlage gegen Raphael Collignon perfekt, die Nummer 59 der Weltrangliste gewann souverän in drei Sätzen. Und so verabschiedet sich ein weiterer topgesetzter Spieler von den French Open, in der Setzliste rangierte Shelton an Nummer fünf.

In der oberen Hälfte waren vor dem Amerikaner bereits Daniil Medwedew und der Weltranglistenerste Jannik Sinner überraschend früh aus dem Grand-Slam-Turnier ausgeschieden. So deutet sich immer mehr an, dass sich ein Außenseiter bis zum Endspiel vorarbeiten wird





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