French Open News: Sorana Cirstea gewinnt sensationelles Match, Elena Rybakina scheitert, Jakub Mensik krämpfen lässt sich, Iga Swiatek gewinnt knapp

Die French Open 2023 sind in vollem Gange, und die Tenniswelt ist voller Überraschungen und Drama. Sorana Cirstea hat in der zweiten Runde ein sensationelles Match gegen Eva Lys gewonnen, während Elena Rybakina sensationell ausgeschieden ist. Auch Jakub Mensik hat sich krämpfen lassen und ist in der dritten Runde gescheitert. Und dann gibt es noch die Überraschung von Iga Swiatek, die in einem Match gegen Sára Bejlek aus Tschechien knapp mit 6:2 und 6:3 gewann.

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Cirstea zeigte sich in der zweiten Runde als klare Favorit und gewann das Match nach einer knappen Stunde mit 6:4, nachdem Lys zuvor mit 3:1 führte. Auch Jakub Mensik zeigte sich erschöpft nach seiner dritten Runde und musste sich krämpfen lassen. Elena Rybakina, die aktuelle Australian-Open-Siegerin, scheiterte sensationell in der zweiten Runde gegen Yuliia Starodubtseva. Auch Iga Swiatek zeigte sich in einem Match gegen Sára Bejlek aus Tschechien unter Druck und gewann nur knapp mit 6:2 und 6:3





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