French Open: Sabalenka, Gauff und Kouamé machen Schlagzeilen

Die French Open gehen weiter, trotz einiger Überraschungen. Die wichtigsten Matches, die neuesten Ergebnisse, frische Spielberichte und alle News rund um die French Open täglich in unserem Liveblog.

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Die Weltranglisten-Führende Aryna Sabalenka hat ihre Favoritinnenrolle gerecht geworden. Sie hat in Runde zwei gegen die Lokalmatadorin Elsa Jacquemot so ihre Schwierigkeiten. Die 23-Jährige variierte ihr Spiel gekonnt, aber Sabalenka mischte brillante Schläge in ihr Spiel. Sie rackerte sich regelrecht rein in die Partie und sicherte sich den Durchgang mit 7:5.

Im zweiten Satz musste Sabalenka sofort zwei Breakbälle abwehren, aber dann legte sie zu und Jacquemot konnte nicht mehr mithalten. 6:2, eine dann klare Sache. In der dritten Runde trifft Sabalenka auf die Australierin Daria Kasatkina. Coco Gauff hat in ihrem Zweitrunden-Match Mayar Sherif in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:2 besiegt, aber das Match war nicht so leicht, wie es auf den ersten Blick aussah. Der erste Satz dauerte mehr als eine Stunde und ging hin und her.

Nachdem Gauff sich diesen umkämpften Durchgang schließlich aber endlich sichern konnte, ließ sie im zweiten Satz keine Zweifel mehr aufkommen. Klar, auch dieser ging nicht im Eilverfahren durch, aber Gauff war nun die bessere Spielerin. In der dritten Runde trifft sie nun entweder auf Katie Boulter oder Anastasia Potapova. Der französische Youngster Moise Kouamé, gerade einmal 17 Jahre jung, hat in Paris schon in der dritten Runde gestanden - und das nach einem absoluten Marathon-Match.

Angefeuert vom Pariser Publikum hatte es Kouamé am Donnerstag in seiner Zweitrunden-Partie mit Adolfo Daniel Vallejo zu tun. Die beiden hatten nicht vor, den Court Suzanne Lenglen so rasch zu verlassen. Die ersten zwei Sätze gingen an den Lokalmatador, dann schlug der 22-Jährige aus Paraguay zurück. Durchgang fünf musste entscheiden, und da wurde es richtig dramatisch.

Erst im Match-Tiebreak hatte Kouamé nach 4:56 Stunden mit 10:8 das bessere Ende für sich, sank auf den Roten Sand nieder und ließ sich vom begeisterten Publikum mit Sprechchören feiern. Einen Platz in den Geschichtsbüchern hat der Pariser damit auch: Der Franzose ist mit seinen 17 Jahren und zwei Monaten nun der jüngste Drittrundenteilnehmer bei einem Grand Slam seit Rafael Nadal 2003 in Wimbledon.

Jannik Sinner ist auf dramatische Art und Weise bei den French Open schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Italiener verlor am Dienstag trotz klarer Führung gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo mit 6:3, 6:2, 5:7, 1:6 und 1:6. Für den absoluten Favoriten ist das Grand-Slam-Turnier in Paris damit sehr früh vorbei. Jannik Sinner ist auf dramatische Weise bei den French Open in der zweiten Runde gescheitert - obwohl er lange klar in Führung lag.

Dann aber plagten ihn Krämpfe. Der wichtigste Tag für Jan-Lennard Struff war nicht der Donnerstag. So kurz, so schmerzlich. Nach seinem furiosen Vier-Satz-Sieg in der Ersten Runde über Alexander Bublik, die Nummer zehn der Welt, schien das Feld offen für den Warsteiner, in seinem Zweitrunden-Match bekam er es mit dem Qualifikanten Jaime Faria zu tun.

Aber wie das leider oft so ist nach großen Matches: Danach wird es nicht leichter. Das bekam Struff besonders hart zu spüren. Auf Court 12 standen sich zwei aufschlagstarke Spieler gegenüber, was bedeutete, dass Breaks noch einmal wichtiger waren. Und dem mittlerweile 36 Jahre alten Struff gelang sowohl in Satz eins als auch zwei das erste Break.

Das Blöde: Beide Mal kassierte er postwendend ein Re-Break. Durchgang eins verlor er durch noch ein Break, Durchgang drei im Tie-Break





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