French Open: Sabalenkas emotionale Achterbahnfahrt endet im Viertelfinale

Aryna Sabalenka erlebt bei den French Open ein mentales Tief nach einer 2:1-Satzführung und verliert gegen Diana Shnaider. Die Weltranglistenerste spricht von Rücktrittsgedanken, meint aber Hoffnung auf Besserung.

Tennis -Star Aryna Sabalenka ist am Boden zerstört. Die Weltranglistenerste aus Belarus flog im Viertelfinale der French Open raus - und das auf bittere Art und Weise.

Bei der Pressekonferenz nach der 6:3, 5:7, 0:6-Niederlage gegen die Russin Diana Shnaider (22) sprach sie sogar von Rücktrittsgedanken, die allerdings eher ein Ausdruck ihrer Gefühlslage, denn erst gemeint waren. Sie sagte: 'Ich habe gerade keine Gedanken, keine Gefühle. In ein paar Tagen sehen wir weiter. Hoffentlich finde ich mental wieder zu mir.

' Was war passiert? Sabalenka führte im zweiten Satz bereits mit 5:3, hatte das Match quasi in der Tasche. Doch dann brach sie komplett ein.

'Ich glaube, ich bin mental in ein richtig tiefes Loch gefallen und habe es einfach nicht mehr geschafft, mich wieder zu fangen', erklärte die Topfavoritin des Grand-Slam-Turniers. Auf dem Platz wirkte die Belarussin im dritten Satz völlig entnervt, schrie ihren Frust immer wieder raus.

'Ich muss das Ganze wirklich mal gelassener angehen und versuchen, eine Lösung zu finden', sagte die für ihre vielen Emotionen bekannte Sportlerin. Sie sei es 'einfach leid, Spiele auf so eine unvorteilhafte Art und Weise zu verlieren, nur weil ich zu emotional war'. Auch der starke Wind machte ihr zu schaffen. Dass beim Stadion Philippe Chatrier trotz der Bedingungen das Dach nicht geschlossen wurde, konnte Sabalenka nicht verstehen.

Aber als Ausrede wollte sie es nicht verwenden.

'Aber wie kann ich mich beschweren, wenn fast das ganze Spiel über alles super lief und dann plötzlich alles schiefging', sagte die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin. Am Ende der Pressekonferenz fand die Belarussin ihren Humor wieder. Was sie gegen ihren Frust machen werde, wurde sie gefragt.

'Kennt ihr diese Räume, in die man einfach reingeht und alles kurz und klein schlägt? Wahrscheinlich werde ich morgen den ganzen Tag dort verbringen und Sachen zerstören', antwortete Sabalenka lächelnd: 'Vielleicht hilft es, vielleicht auch nicht.

' Diese Enttäuschung ist umso größer, da Sabalenka als eine der Favoritinnen auf den Titel galt. Nach ihrem Sieg in Madrid und starken Leistungen in diesem Jahr hatte sie sich viel vorgenommen. Nun muss sie die mentale Stärke wiederfinden, die sie in der Vergangenheit ausgezeichnet hat. Die French Open bleiben für sie weiterhin eine Baustelle, denn ihr bestes Ergebnis in Paris war das Halbfinale 2023.

Experten sehen in der Niederlage gegen Shnaider, die selbst erstmals in einem Grand-Slam-Viertelfinale stand, einen Rückschlag, aber keine Katastrophe. Sabalenka hat oft gezeigt, dass sie aus Rückschlägen lernen kann. Ihre Karriere ist geprägt von Willensstärke und der Fähigkeit, sich neu zu erfinden. Doch die Emotionen auf dem Court sind Teil ihres Spiels.

Wenn sie diese kontrollieren kann, ist sie schwer zu schlagen. In der Pressekonferenz gab sie sich reflektiert: 'Ich muss einen Weg finden, auch schwierige Momente durchzustehen, ohne mich selbst zu verlieren.

' Das Publikum in Paris zeigte Verständnis und applaudierte ihr trotz der Niederlage. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Sabalenka ihre mentale Stärke zurückgewinnt oder ob der Frust anhält. Fest steht: Die Tennisszene wird sie nicht abschreiben. Mit 28 Jahren hat sie noch viele Chancen, einen Grand-Slam-Titel in Paris zu gewinnen.

Doch dafür muss sie die Lehren aus diesem bitteren Viertelfinale ziehen. Shnaider hingegen feierte den größten Erfolg ihrer Karriere und trifft nun im Halbfinale auf die an Nummer eins gesetzte Swiatek. Die Russin zeigte Nervenstärke und nutzte Sabalenkas Einbruch eiskalt aus. Das Match war ein Wechselbad der Gefühle für die Zuschauer: von Sabalenkas Dominanz im ersten Satz über die Wende im zweiten bis zum Zusammenbruch im dritten.

Solche Spiele zeigen die Zerbrechlichkeit selbst der größten Champions. Sabalenka wird nun eine Auszeit nehmen, um ihre Gedanken zu sortieren. Bis zu den nächsten Turnieren in Wimbledon und auf der Hartplatzsaison hat sie Zeit, an ihrer mentalen Stärke zu arbeiten. Ihre Fans hoffen, dass sie gestärkt aus dieser Krise hervorgeht.

Die Tennissaison ist lang, und wer weiß, vielleicht sehen wir Sabalenka bald wieder lächelnd auf dem Siegerpodest. Vorerst aber bleibt die Enttäuschung über eine verpasste Chance, die sie selbst als eine der bittersten Niederlagen ihrer Karriere bezeichnete. Die French Open 2025 werden als das Turnier in Erinnerung bleiben, in dem Sabalenka am Rande des Rücktritts stand und doch wieder aufstand





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