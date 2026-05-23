Wenn die Temperaturen über die 30-Grad-Marke klettern, entscheiden die Verantwortlichen selbst, ob gespielt wird. Anders als bei der ATP-Tour mit ihrer strengeren Hitze-Regel haben die Organisatoren in Paris mehr Ermessensspielraum – und können je nach Lage über Pausen, Unterbrechungen oder Verschiebungen entscheiden. Rekord-Hitze wird in Paris erwartet. Die extremen Bedingungen ködten Roland Garros 2026 zu einer körperlichen Zerreissprobe machen. Doch ein festes Protokoll wie bei üblichen ATP-Turnieren existiert nicht. Diese Freiheit gibt es bei normalen ATP-Turnieren nicht.Die Turnierleitung kann flexibel reagieren: Überwühlweise kühlere Pausen gewähren, Partien unterbrechen oder Ansetzungen in kühlere Tageszeiten verlegen. All das liegt im Ermessen der Verantwortlichen.

Stars droht ein Hitze -Chaos! Wenn bei den French Open die Temperaturen über die 30-Grad-Marke klettern, entscheiden die Verantwortlichen selbst, ob gespielt wird. Anders als bei der ATP-Tour mit ihrer strengeren Hitze -Regel haben die Organisatoren in Paris mehr Ermessensspielraum – und können je nach Lage über Pausen , Unterbrechungen oder Verschiebungen entscheiden.

Rekord-Hitze wird in Paris erwartet. Die extremen Bedingungen ködten Roland Garros 2026 zu einer körperlichen Zerreissprobe machen. Doch ein festes Protokoll wie bei üblichen ATP-Turnieren existiert nicht. Diese Freiheit gibt es bei normalen ATP-Turnieren nicht.

Die Turnierleitung kann flexibel reagieren: Überwühlweise kühlere Pausen gewähren, Partien unterbrechen oder Ansetzungen in kühlere Tageszeiten verlegen. All das liegt im Ermessen der Verantwortlichen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

French Open Stars Hitze Decision Pausen Unterbrechungen Verschiebungen Record-Heat Flexible Reaction Flexible Response Flexible Reaction Flexible Response Flexible Reaction Flexible Response

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hunde und Hitze: So kühlst du deine Haustiere im Sommer abAuch Tiere leiden unter der Hitze. Hier liest du, wie du deinen Hund bei hohen Temperaturen unterstützen kannst.

Read more »

Nur die Hitze kann Jannik Sinner bei den French Open noch stoppenJannik Sinner wirkt derzeit unaufhaltsam und gewinnt zuletzt den „Career Golden Masters“. Doch könnte sein gefährlichster Gegner in Paris das Wetter werden?

Read more »

Wasserspender gegen Hitze: Mehr als eine halbe Millionen Menschen zum Japantag erwartetWasserspender sollen beim Japantag Kühlung bringen. Und es gibt ein Feuerwerk - Sicherheitsbedenken hat der Veranstalter nicht.

Read more »

Machen noch mehr Durst: 2 Getränke sollten Sie bei Hitze lieber nicht trinkenAn heißen Sommertagen ist es ratsam, besonders viel zu trinken. Auf zwei Getränke sollten Sie dabei aber lieber verzichten.

Read more »