French Touriste Caught with 40 Kilos of Sand, Stones and Mussels in Her Car

A French touriste was caught with 40 kilos of sand, stones and mussels in her car at the Porto Torres port in Sardinia, Italy. The Italian customs officials found the contraband during a routine check and seized it. The woman was trying to board a Corsica Ferries Company ferry to Toulon, France, but her journey was stopped. The Sardinian regional law prohibits removing, taking or selling sand, stones and mussels without permission. The woman faces a fine of at least 500 Euros and up to 3000 Euros.

Aufgebaut wie sonst nur Drogenfunde: Diese Steine und diesen Sand hatte eine französische Touristin in ihrem Auto versteckt. Der italienische Zoll hat alles beschlagnahmtEs ist nicht klar, ob es aus allen Ritzen des Fahrzeugs rieselte.

Oder ob der Wagen mit dem ausländischen Kennzeichen wegen seiner ungewöhnlichen Fracht verdächtig klapperte. Fest steht: Die italienischen Zollbeamten hatten den richtigen Riecher, als sie den Pkw einer französischen Touristin (69) kontrollierten. Die Beamten entdeckten im Inneren des Wagens Sand, Kieselsteine, größere Steine und Muscheln – versteckt unter den Sitzen. Insgesamt waren es mehr als 40 Kilogramm Diebesgut.

Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur, der Zwischenfall ereignete sich demnach im Hafen von Porto Torres auf der beliebten Urlaubsinsel Sardinien. Die Frau wollte gerade auf eine Fähre der Corsica Ferries Company fahren, um in die südfranzösische Hafenstadt Toulon überzusetzen. Daraus wurde nichts – Weiterfahrt gestoppt! Auf Sardinien ist es verboten, Muscheln, Steine und Sand von den Stränden mitzunehmen.

Es drohen bis zu 3000 Euro StrafeBei einer Überprüfung stellte sich heraus: Sand und Steine stammten laut Zollbehörde vom Strand Le Saline di Stintino. Dieser Abschnitt im Nordwesten Sardiniens () ist für seinen besonders feinen und weißen Sand sowie seine hellen Kieselsteine bekannt. Dies weckte offenbar das Interesse der Französin. Doch ihre Tat war illegal!

Die Frau verstieß laut Behörden gegen das Regionalgesetz Nr. 16 vom 28. Juli 2017. Es verbietet ausdrücklich das Entfernen, das Mitnehmen sowie den Verkauf von Sand, Kieselsteinen und Muscheln ohne Genehmigung. Der Französin droht eine Strafe von mindestens 500 Euro bis maximal 3000 Euro.

In Zusammenarbeit mit lokalen Behörden soll alles demnächst an den Strand zurückgebracht werden. Was die diebische Touristin damit wollte, ist nicht überliefert





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