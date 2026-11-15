Frenkie de Jong fällt für Deutschland-Spiel aus: Niederlage für Xavi

FC-Barcelona-Star Frenkie de Jong muss das Länderspiel gegen Deutschland verpassen. Trainer Xavi sieht sich ohne zentrale Kräfte, während Bundestrainer Klopp auf ein Topspiel hofft.

Die Niederländische Fußballnationalmannschaft steht am Montagabend vor einer entscheidenden Partie in Berlin, in der es um den Gruppensieg geht. Diese hochkarätige Begegnung gegen das DFB-Team ist für Bondscoach Xavi Hernandez jedoch mit einer wichtigen personellen Einschränkung verbunden. Der holländische Fußballverband hat am Samstag offiziell bestätigt, dass Frenkie de Jong nicht zur Verfügung steht. Damit entfällt eine der tragenden Säulen im Mittelfeld für das wichtige Duell gegen die deutsche Auswahl.

Vorsichtsmaßnahme verhindert Reise nach Berlin

Frenkie de Jong wird im Duell mit dem DFB-Team nicht dabei sein, wie die offizielle Erklärung des Verbandes klarstellt. Der 29-jährige Mittelfeldstar des FC Barcelona leidet unter leichten körperlichen Beschwerden, die eine Teilnahme am kommenden Spiel unmöglich machen. Als Vorsichtsmaßnahme wurde entschieden, dass er nicht nach Deutschland reist, da das Spiel am Montag für den Mittelfeldspieler zu früh kommt. Diese Entscheidung zielt darauf ab, langfristige Verletzungen zu vermeiden und die Gesundheit des Starspielers zu schützen.

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Die Symptome zeigten sich bereits im vorherigen Spiel gegen Griechenland deutlich. Beim 7:0-Erfolg stand de Jong in der Startelf und führte die Elftal als Kapitän aufs Feld. Zur Halbzeit war für ihn allerdings Schluss. Teun Koopmeiners ersetzte ihn. Zu diesem Zeitpunkt lag Oranje bereits mit 5:0 vorne. Dieser Wechsel war der erste klare Hinweis auf die aktuellen Probleme des Barcelona-Akteurs.

Xavi erklärt Grund für Wechsel und Ausfall

Bondscoach Xavi erklärte anschließend den Grund für den Wechsel während des Spiels gegen Griechenland. Er gab an, dass Frenkie de Jong Rückenprobleme habe. Schon vor dem Spiel hatte er Beschwerden. Er sagte mir, dass er nicht weiterspielen könne. Diese Äußerungen unterstreichen, dass die Beschwerden nicht erst während des Matches auftraten, sondern bereits vorher vorhanden waren. Nun steht fest, dass diese Rückenprobleme auch für das Duell mit Deutschland nicht ausreichend geheilt sind. Für Holland ist es der nächste personelle Rückschlag in dieser entscheidenden Phase.

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Neben de Jong fehlen aktuell auch Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch und Brian Brobbey. Diese Vielzahl an Ausfällen erhöht den Druck auf die verbliebenen Spieler und die strategischen Optionen von Trainer Xavi. Das Team muss nun ohne mehrere Schlüsselspieler antreten, was die Dynamik im Mittelfeld und die Stabilität in der Defensive erheblich beeinträchtigen kann. Die Kombination aus Rückenproblemen des Kapitäns und den anderen Ausfällen stellt eine massive Herausforderung dar.

Erwartungen und Stimmungen vor dem Spitzenspiel

Trotz des deutlichen Erfolgs gegen Griechenland erwartet Xavi gegen das DFB-Team eine schwierige Aufgabe. Er betont, dass es im Allgemeinen schwer sei, dieses Niveau zu halten. Ganz besonders gegen Deutschland sehe er die Hürde als hoch an. Diese Einschätzung verdeutlicht die Respektierung der deutschen Mannschaft und die Realitätsnähe des holländischen Trainers. Er ist sich der Qualität der deutschen Mannschaft bewusst und geht von einem intensiven Kampf aus.

Bundestrainer Jürgen Klopp äußerte sich nach dem 3:1 gegen Serbien vor dem Holland-Kracher optimistisch. Er betonte, dass das Team viel Verbesserungspotenzial habe. Aber wir haben viele superpositive Seiten gezeigt. Seine Bewertung fokussiert sich auf die Fortschritte der Mannschaft und die gezeigte Leistung im letzten Spiel. Klopp sieht die bevorstehende Partie als Chance, die positiven Entwicklungen zu nutzen. Jetzt haben wir ein richtig gutes Ding, gegen einen super selbstbewussten Gegner. Das wird hoffentlich ein Topspiel vor einer tollen Kulisse.

Auswirkungen auf Gruppenstand und Spielverlauf

Der Ausfall von Frenkie de Jong verändert die taktischen Möglichkeiten für beide Mannschaften erheblich. Für die Niederlande bedeutet dies, dass andere Spieler mehr Verantwortung im Mittelfeld übernehmen müssen. Ryan Gravenberchs Abwesenheit verstärkt diesen Effekt noch, da er ebenfalls eine wichtige Rolle im zentralen Mittelfeld spielt. Die deutsche Mannschaft kann diese Schwächung möglicherweise nutzen, um mehr Druck aufzubauen und Räume zu schaffen, die ohne die Kontrolle von de Jong und Gravenberch entstehen.

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Die Partie in Berlin am Montagabend wird somit zu einer taktischen Schlüsselbegegnung. Wer es schafft, die Lücken durch die Ausfälle besser zu schließen, hat bessere Chancen auf den Gruppensieg. Die Stimmung ist bei beiden Teams angespannt, aber auch hochmotiviert. Beide Trainer wissen, dass dieses Spiel über die weitere Turnierfahrt entscheiden könnte. Die Vorbereitungen in den letzten Tagen galten nun der Suche nach Alternativen für die fehlenden Starspieler.

Next Steps und mediale Aufmerksamkeit

Die mediale Aufmerksamkeit auf dieses Spiel ist extrem groß. Beide Nationen haben ein starkes Interesse an einem Sieg. Die Berichterstattung konzentriert sich stark auf die personellen Engpässe der Niederländer und die taktischen Anpassungen, die Xavi vornehmen muss. In Deutschland wird die Leistung der Mannschaft unter Jürgen Klopp analysiert. Der Fokus liegt darauf, ob das Team die offenen Räume nutzen und die Defensive stabil halten kann.

Am Ende wird die Leistung der verbliebenen Kadermitglieder entscheidend sein. Frenkie de Jong wird das Spiel von der Bank aus begleiten und die Entwicklung im Team verfolgen. Seine Rückkehr für mögliche Folgepartien bleibt ungewiss, aber die Gesundheit hat Priorität. Für das Spiel in Berlin muss das Team ohne ihn bestehen und die fehlende Qualität kompensieren. Die Fans in Berlin und weltweit werden ein packendes Duell zwischen zwei starken Fußballnationen erwarten.