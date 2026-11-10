Frenkie de Jong verteidigt bei Barça, will aber im Mittelfeld bleiben

Hansi Flick setzt Frenkie de Jong als Rechtsverteidiger ein. De Jong bestätigt die Flexibilität, betont jedoch seine langfristige Rolle im Mittelfeld für FC Barcelona.

Der FC Barcelona hat in der aktuellen Saison mit einer taktischen Überraschung auf sich aufmerksam gemacht, indem Trainer Hansi Flick den 29-jährigen Star-Spieler Frenkie de Jong unerwartet als Rechtsverteidiger einsetzte. Diese Positionierung sorgte während des Ligaspiels gegen Atlético Madrid für Aufsehen, das mit einem 2:1-Erfolg endete. Obwohl de Jong auch auf dieser ungewöhnlichen Position überzeugende Leistungen zeigte, ist klar, dass er diese Rolle nicht als dauerhafte Lösung betrachtet. Die Entscheidung markiert einen flexiblen Ansatz im Katalanischen, der sowohl taktische Anpassungsfähigkeit als auch die spezielle Situation von de Jong nach seiner Verletzungspause widerspiegelt.

Taktische Flexibilität und historische Präzedenzfälle

Frenkie de Jong hat in einem Interview mit ESPN deutlich gemacht, dass er bereit ist, den Anweisungen seines Trainers zu folgen, wenn dies die Mannschaft benötigt. Er erklärte, dass er auf Befehl des Trainers in der Verteidigung spielen wird, betonte jedoch gleichzeitig, dass dies langfristig keine Option sei. Jeder wisse, dass er ein Mittelfeldspieler sei. Diese Aussage unterstreicht die Hierarchie und die spezifische Expertise des Spielers innerhalb des Teams. Es geht hier weniger um eine permanente Umpositionierung als vielmehr um die kurzfristige Abdeckung einer Lücke im defensiven Mittelfeld oder in der Abwehrkette.

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De Jong verwies in seinen Ausführungen darauf, dass andere Trainer diese Praxis bereits zuvor angewendet haben. Sowohl bei Ajax als auch beim FC Barcelona wurde er zeitweise unter Ronald Koeman und gelegentlich unter Xavi Hernández auf ähnlichen Positionen eingesetzt. Dies zeigt, dass die Fähigkeit zur Positionswechsel Teil seiner spielerischen Identität ist und nicht nur eine aktuelle Notlösung von Hansi Flick darstellt. Die Erfahrung aus früheren Phasen seiner Karriere bildet somit eine Grundlage für die aktuelle Taktik des Trainerteams.

Gesundheitliche Verfassung und Rhythmusfindung

Nach seiner Rückkehr ins Training stand Frenkie de Jong dem Trainerstab erst Ende Oktober wieder vollständig zur Verfügung. Der Holländer hatte einen Großteil der Saison aufgrund einer Verletzung verpasst, was seine Integration in das laufende Spielgeschehen erschwert hat. Seit seiner Rückkehr absolvierte de Jong vier Pflichtspieleinsätze für die Katalanen. Trotz der kurzen Zeit im aktiven Wettkampfbetrieb gibt er sich optimistisch bezüglich seiner körperlichen Verfassung. Er fühlt sich gut und stark, muss jedoch noch herausfinden, wie er optimal in den Spielrhythmus findet.

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Die Frage, ob er in der Lage ist, volle 90 Minuten durchzuspielen, bleibt vorerst offen. De Jong erklärte, dass man abwarten müsse, wie sein Körper auf die Belastung reagiert. Seine Selbstwahrnehmung ist positiv, doch die praktische Umsetzung über die volle Spieldauer steht noch aus. Dieser Prozess der Wiederherstellung der Ausdauer und der spielerischen Routine ist kritisch für seine zukünftige Verfügbarkeit. Das Management des FC Barcelona scheint hier Geduld walten zu lassen, um Überlastung zu vermeiden.

Kritik an der öffentlichen Wahrnehmung

De Jong sprach sich auch dazu aus, warum er in der Öffentlichkeit oft kritisch betrachtet wird. Er argumentierte, dass die meisten Zuschauer die Spiele nicht wirklich analysieren und nur wenige die vollen 90 Minuten verfolgen. Viele verstehen das Spiel nicht wirklich und realisieren nicht, was auf dem Platz passiert oder warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Diese Kritik zielt auf die Oberflächlichkeit der medialen Berichterstattung ab, die oft nur oberflächliche Statistiken betrachtet.

Er führte weiter aus, dass es am einfachsten sei, einen Spieler daran zu messen, ob er Tore schießt oder Vorlagen gibt. Bei ihm seien diese Zahlen natürlich deutlich niedriger, da seine Stärke im ballgewinnenden und -verteilenden Mittelfeld liegt. Diese Perspektive versucht, die wahrgenommene Unterperformance zu relativieren, indem sie die komplexeren, aber statistisch schwerer fassbaren Aspekte seines Spiels hervorhebt. Für Fans und Medien bedeutet dies, dass traditionelle Metriken wie Tore und Assists allein nicht ausreichen, um seinen Wert für das Team zu bewerten.

Auseinandersetzungen und nationale Aufgaben

Zusätzlich zu seinen Verpflichtungen beim FC Barcelona zeigt sich Frenkie de Jong bereit, eine führende Rolle im Nationalteam der Niederlande zu übernehmen. Er äußerte die Bereitschaft, die Kapitänsbinde von Virgil van Dijk zu übernehmen, der verletzt fehlt. Eigentlich sollte der Trainer dies offiziell bekannt geben, aber es ist durchaus möglich, dass de Jong diese Verantwortung übernimmt. Dies unterstreicht seine Führungsqualitäten und das Vertrauen, das er in seinem Umfeld genießt.

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Die niederländische Nationalmannschaft steht vor wichtigen Aufgaben in der Nations League. Am Freitag trifft das Team auf Griechenland und am Montag folgt das Duell gegen Deutschland. Diese Spiele bieten de Jong die Chance, seine Form und seine neue taktische Rolle auf internationaler Ebene zu festigen. Die Kombination aus Vereinspflichten und nationalen Verpflichtungen stellt eine hohe Belastung dar, die sein Gesundheitsmanagement und seine Einsatzplanung beeinflussen wird. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie gut er die Balance zwischen diesen Anforderungen halten kann.