Frequent Spam-Rufnummern in Deutschland

BILD lists the phone numbers that frequently cause trouble for callers, including those related to spam calls and scams. The list shows that calls from numbers with the prefix 0211 in Düsseldorf and Frankfurt/Main are particularly frequent. Many complaints are related to calls related to sweepstakes or sales.

Unerwünschte Werbe- und Betrugsanrufe gehören für viele Telefonnutzer zum Alltag. Callcenter und Betrüger wechseln ihre Rufnummern regelmäßig, um Sperren zu umgehen. Trotz eines leichten Rückgangs der gemeldeten Fälle bleibt Telefonspam ein Problem.

BILD listet daher die Rufnummern, die besonders häufig für Ärger sorgen. Spam-Anrufe verfolgen häufig das Ziel, persönliche Daten abzufragen oder Betroffene in Gewinnspiele und Verträge zu locken. Werbeanrufe ohne vorherige Zustimmung sind in Deutschland jedoch unzulässig. Die Liste zeigt, dass das sogenannte Number Cycling weiterhin ein Problem ist.

Dabei ändern Betrüger bei gleichbleibendem Nummernblock fortlaufend die Endziffern ihrer Telefonnummern, um Sperrungen zu umgehen. Nutzer berichten zudem von Anrufen, bei denen bereits persönliche Daten bekannt sind. Stellen Sie die Funktion "Anrufer blockieren" zur Verfügung. Nutzer können auch unbekannte Nummern stummschalten – riskieren dann aber, wichtige Anrufe zu verpassen.

Besonders schwierig sind Anrufe mit unterdrückter Rufnummer. In solchen Fällen erscheint lediglich der Hinweis auf eine unbekannte oder private Nummer. Eine Rückverfolgung ist dann kaum möglich. Die Unterdrückung der eigenen Rufnummer ist grundsätzlich erlaubt.

Unternehmen müssen bei Werbeanrufen ihre Nummer jedoch anzeigen. Anonyme Werbeanrufe sind nach dem Telekommunikationsgesetz verboten und können mit Bußgeldern geahndet werden





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