Generalleutnant Freuding warnt vor den Folgen von Fehlverhalten in der Armee und fordert härtere Strafen sowie mehr Frauen, um die Kampfkraft zu stärken.

Generalleutnant Christian Freuding hat in einer öffentlichen Stellungnahme scharfe Kritik an der aktuellen Führungskultur innerhalb der Bundeswehr geübt. Er betonte, dass das individuelle Fehlverhalten weniger Personen die gesamte Streitmacht in ein negatives Licht rücke und daher unbedingt eingedämmt werden müsse. Dieser Aufruf zur Disziplinierung erfolgte im Kontext einer neu veröffentlichten Untersuchung, die Missstände in der Armee aufdeckte und Reaktionen der höchsten Führungsebenen erzwang.

Kritik an fehlendem Respekt

Freuding, der selbst als Zeuge von verbalen Entgleisungen in die Verantwortung gezogen wurde, betonte die Notwendigkeit einer neuen Führungskultur. Er erklärte, dass Kameradschaft auf gegenseitigem Respekt basieren müsse, da dies die Grundvoraussetzung für den Erfolg im Gefecht sei. Wenn Soldaten in Friedenszeiten keinen Respekt vor ihren Kolleginnen und Kollegen zeigten, könne im Ernstfall keine gegenseitige Verlassensnahme erwartet werden.

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Er führte aus, dass er in der Vergangenheit auch positive Gegenbeispiele erlebt habe. Dabei seien einzelne Soldaten sofort eingeschritten und hätten klar Position bezogen. In diesen Situationen wurde den Tätern mit Entschiedenheit mitgeteilt, dass solches Verhalten bei der Truppe nicht geduldet werde. Diese direkte Intervention sei ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Disziplin.

Null-Toleranz und statistische Lage

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte zuvor bei der Vorstellung der Studie eine strikte Null-Toleranz-Politik gegenüber sexualisiertem Fehlverhalten angekündigt. Pistorius argumentierte, dass die volle Wirkung der Bundeswehr nur dann entfaltet werden könne, wenn die Institution mehr Frauen integriert. Durch einen höheren Frauenanteil könnten neue Perspektiven und Fähigkeiten aus der gesamten Gesellschaft in die Armee einfließen.

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Aktuell leisten mehr als 25.000 Soldatinnen ihren Dienst bei der Bundeswehr. Dies entspricht einem Anteil von mehr als 13 Prozent an den fast 190.000 militärischen Angehörigen. Die Tendenz dieser Zahl sei steigend, obwohl Experten bezweifeln, dass sich der Frauenanteil signifikant steigern lässt. Dennoch bleibt die Integration von Frauen ein zentrales Ziel der Reformbestrebungen.

Prozesse beschleunigen und Nachfolger geklärt

Der Generalleutnant kündigte an, dass das Bearbeitungstempo bei angezeigten Fällen erhöht werden soll. Lange Wartezeiten bis zu einem juristisch festen Abschluss seien für alle Beteiligten unerträglich und müssten durch ein höheres Tempo der Verwaltung behoben werden. Zudem müsse man die vorhandenen disziplinarrechtlichen und strafrechtlichen Mittel in vollem Umfang ausschöpfen.

Für die Zukunft plant die Bundeswehr eine Folgestudie, um die aktuellen Ergebnisse zu vertiefen und Fortschritte messbar zu machen. Freuding forderte alle Vorgesetzten auf, aktiv zur Verbesserung der Situation beizutragen. Dieser Schritt ist Teil der Transition, da Freuding Carsten Breuer als Generalinspekteur nachfolgen wird. Breuer wechselt Mitte kommenden Jahres in die Nato, wo er den Vorsitz des Militärausschusses übernimmt.