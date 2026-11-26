Manchmal läuft der Start grauenhaft – und die Dinge entwickeln sich trotzdem. Das gilt etwa für die Freundschaft zwischen Owen Wilson und Ben Stiller. Und »eines der schlechtesten Vorsprechen«, die Letzterer je gesehen hat.

Das ging mal gut los: Hollywood star Ben Stiller, 60, begegnete seinem Kollegen und heutigem guten Freund Owen Wilson, 58, eigenen Angaben zufolge erstmals bei einem miserablen Vorsprechen.

»Owen kam herein und lieferte, glaube ich, eines der schlechtesten Vorsprechen ab, die ich je gesehen habe«, schilderte StillerStiller suchte damals als Regisseur nach Schauspielern für seinen Film »Cable Guy – Die Nervensäge« . Vor dem Vorsprechen habe er Wilson in einem Kurzfilm gesehen und seine Darstellung darin eigentlich »brillant« gefunden, erzählte Stiller. Weil er selbst ebenfalls »furchtbar« im Vorsprechen sei, habe er Wilson dann trotzdem eine kleine Rolle in seinem Film gegeben.

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Bei den Dreharbeiten zu Wilsons Szene »hatte ich so viel Spaß mit ihm, und wir wurden Freunde«, erzählte Stiller. Ben Stiller und Owen Wilson hatten auch danach noch einige weitere gemeinsame Projekte und standen unter anderem für beide »Zoolander«-Filme , Wes Andersons »Die Royal Tennenbaums« sowie die Actionkomödie »Starsky & Hutch« gemeinsam vor der Kamera.