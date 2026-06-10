Freundschaftsspiele eskalieren: Rote Karten und Massenschlägerei

Ein Freundschaftsspiel zwischen Brasilien und den USA im Frauenfußball eskalierte zu einem Kampf. Acht rote Karten wurden an Spielerinnen und Trainer des Gastgeberlandes vergeben, darunter auch Trainer Arthur Elias und drei seiner Co-Trainer. Ein zukünftiger BVB-Star war dabei.

Brasilien : Rote Karten gegen Spielerinnen und Trainer -Team Zum Freundschaftsspiel zwischen Brasilien und den USA im Frauen fußball kam es zu einer eskalation. Acht rote Karten wurden an Spielerinnen und Trainer des Gastgeberlandes vergeben, darunter auch Trainer Arthur Elias und drei seiner Co- Trainer .

Die Spielerinnen Bia Zaneratto und Tarciane sahen in der Nachspielzeit ebenfalls Rot, wodurch die Mannschaft nur noch zu neunt spielte. Das Ende vom Lied: Das Team um die spanische Schiedsrichterin Paola Cebollada Lopez wurde vom Polizeiauto vom Spielfeld begleitet, weil die Stimmung auf dem Feld so aufgeheizt war. Zukünftiger BVB-Star mittendrin Ein Pokalfinale in Belo Horizonte eskalierte komplett. Die Fußballstars prügelten aufeinander ein.

Ein zukünftiger BVB-Star war dabei. Fußball: Eigentor kostet Brasilien den Sieg Ein Eigentor der Verteidigerin Isabela Chagas hatte in der 63. Minute für das 1:0 zugunsten der USA gesorgt, das Brasilien nicht mehr ausgleichen konnte. Chancenloser Abstieg – trotzdem gefeiert Die Mannschaft mit 0 Siegen und 104 Gegentoren wurde trotzdem gefeiert, weil sie Humor zeigt





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