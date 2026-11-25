Im Frühjahr macht Sängerin Alina Süggeler publik, dass sie eine Hirnblutung erlitten hat. Jetzt schildert die Frontfrau der Formation Frida Gold eindringlich ihre damaligen Emotionen. Mit gerade mal Anfang 40 habe sie sich innerlich schon auf den Tod eingestellt.

Im Frühjahr macht Sängerin Alina Süggeler publik, dass sie eine Hirnblutung erlitten hat. Jetzt schildert die Frontfrau der Formation Frida Gold eindringlich ihre damaligen Emotionen.

Mit gerade mal Anfang 40 habe sie sich innerlich schon auf den Tod eingestellt. Mit Songs wie "Zeig mir wie du tanzt", "Wovon sollen wir träumen" oder "Liebe ist meine Rebellion" stoßen Frida Gold ab 2010 in den Deutschpop-Olymp vor. Vor allem Sängerin Alina Süggeler ist danach eine Zeit lang in aller Munde - und das nicht nur wegen ihrer eigenen Musik.

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Sie mischt als Teil der deutschen Jury beim Eurovision Song Contest mit, läuft als Model über den Laufsteg und wird etwa vom Magazin Grazia zu einer der "10 schönsten Frauen der Welt" gekürt. Nach der Veröffentlichung des dritten Frida-Gold-Albums "Alina" 2016 wird es etwas ruhiger um die Band und ihre Frontfrau. Mit der Teilnahme an der Vox-Show "Sing meinen Song" tritt Süggeler im Frühjahr 2026 dann aber wieder ins Rampenlicht.