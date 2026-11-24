Nach einer schweren Hirnblutung äußert sich Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler erstmals umfassend zu ihrer Erkrankung. In einem Podcast gibt sie emotionale Einblicke in ihre schwerste Zeit.

Nach einer schweren Hirnblutung äußert sich Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler erstmals umfassend zu ihrer Erkrankung. In einem Podcast gibt sie emotionale Einblicke in ihre schwerste Zeit..

In dem Podcast „Mensch bleiben“ von Autor Dietrich Grönemeyer blickt die Sängerin auf den dramatischen Notfall zurück. Im Zentrum des Gesprächs steht die unmittelbare Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit. Süggeler räumte ein, während des Klinikaufenthalts wegen ihrerDie medizinische Krise ereignete sich kurz nach Dreharbeiten in Südafrika. Süggeler musste danach drei Wochen lang intensiv medizinisch betreut werden.

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„Ich würde fast sagen, dass ich gemerkt habe, dass sich mein Körper auch ein bisschen auf Sterben einstellt“, schildert die Künstlerin ihren Zustand in dem Gespräch. Die psychologische Bewältigung sei auch Monate nach dem Ereignis keineswegs abgeschlossen. Süggeler betonte dazu: „Es ist ein Erlebnis, von dem ich noch nicht so genau weiß, wo parke ich das in mir.

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“Bereits im Frühjahr hatte sich die Sängerin in den sozialen Netzwerken für den Rückhalt aus ihrem persönlichen Umfeld bedankt. Damals betonte sie, der Vorfall habe „nicht nur meine Gesundheit, sondern auch meine Wahrnehmung und mein Selbstverständnis verändert“. Trotz der gesundheitlichen Zäsur steht die Band Frida Gold derzeit wieder auf der Bühne und spielt eine ausverkaufte Tournee.

Die Veröffentlichung des neuen Studioalbums „I Am Sonnenaufgang“ wurde unterdessen im Terminplan auf Mai 2027 verlegt.und meinte: „In dem Moment, als die Diagnose da war, gab es einen Teil in mir, der gesagt hat: ‘Wenn es das jetzt war, dann ist es wunderschön zu Ende gegangen. Dann bin ich in dem Moment gegangen, in dem ich so viel Liebe und Wertschätzung erfahren habe. Und überhaupt war mein Leben so liebend. ’“