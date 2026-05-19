Die Serie kombiniert neben der heimatlichen Idylle und dem Kampf um die Feuerwehr auch den Versuch, das eigene Leben trotz Chaos ins Gleichgewicht zu bringen.

2026 erscheint die neue Vorabend-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme". Hier finden Sie alle Infos zu Start, Sendeterminen, Handlung, Besetzung und Übertragung der Show.

Das Jahr 2026 kommt mit einer brandneuen Vorabend-Serie um die Ecke: "Frieda - Mit Feuer und Flamme" nimmt das Thema Feuerwehr, speziell die Freiwillige Feuerwehr, in den Fokus und erzählt aus dem Leben von Krankenschwester Frieda, die in ihre Heimat ins Elbsandsteingebirge zurückkehrt. Dort muss sie feststellen, dass die örtliche Freiwillige Feuerwehr kurz vor der Schließung steht.

Für Frieda, die mit der Feuerwehr viele persönliche Erinnerungen verbindet, ist das ein Weckruf, und sie beschließt, für den Erhalt dieser wichtigen Institution zu kämpfen.





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