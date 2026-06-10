Frieda – Mit Feuer und Flamme: Die neue Vorabend-Serie im Sommer 2026

Die neue Vorabend-Serie “Frieda – Mit Feuer und Flamme” ist ein spannendes Abenteuer, das sich mit dem Thema Feuerwehr auseinandersetzt. Die Serie folgt der Geschichte von Krankenschwester Frieda, die in ihre Heimat ins Elbsandsteingebirge zurückkehrt. Dort muss sie feststellen, dass die örtliche Freiwillige Feuerwehr kurz vor der Schließung steht.

2026 bringt eine neue Vorabend-Serie namens “Frieda – Mit Feuer und Flamme”. Hier finden Sie Informationen zu Sendeterminen, Handlung, Besetzung und Übertragung der Show. Die neue Vorabend-Serie “Frieda – Mit Feuer und Flamme” ist ein spannendes Abenteuer , das sich mit dem Thema Feuerwehr auseinandersetzt.

Die Serie folgt der Geschichte von Krankenschwester Frieda, die in ihre Heimat ins Elbsandsteingebirge zurückkehrt. Dort muss sie feststellen, dass die örtliche Freiwillige Feuerwehr kurz vor der Schließung steht. Für Frieda, die mit der Feuerwehr viele persönliche Erinnerungen verbindet, ist das ein Weckruf, und sie beschließt, für den Erhalt dieser wichtigen Institution zu kämpfen. Doch während sie sich diesem Vorhaben widmet, nimmt das Leben seinen eigenen Lauf.

So begegnet sie unter anderem Feuerwehrmann Mirko, der in ihr unerwartete Gefühle weckt, und ihrem Ex Felix, dem aktuellen Bürgermeister, was für zusätzliche Turbulenzen sorgt. Die Serie kombiniert neben der heimatlichen Idylle und dem Kampf um die Feuerwehr auch den Versuch, das eigene Leben trotz Chaos ins Gleichgewicht zu bringen. Die Serie ist eine Geschichte über die Liebe, die Freundschaft und die Überwindung von Herausforderungen. Wann läuft “Frieda – Mit Feuer und Flamme”?

Worum genau geht es in der Serie? Die Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Informationen rund um Besetzung und Übertragung gibt es hier. Die neue Vorabend-Serie “Frieda – Mit Feuer und Flamme” startete im Sommer 2026 und läuft seitdem in regelmäßigen Abständen. Die Serie ist ein Muss für alle, die sich für Abenteuer, Drama und Romantik interessieren.

Die Besetzung der Serie besteht aus einer Kern-Crew, die durch die Folgen hinweg immer wiederzusehen ist. Diese Schauspielerinnen und Schauspieler bilden dabei die Besetzung. Die Serie ist ein Highlight des deutschen Fernsehprogramms und sollte nicht verpasst werden





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