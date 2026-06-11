Frieda – Mit Feuer und Flamme: Infos zu Sendeterminen, Handlung, Besetzung und Übertragung der Serie

Die neue Vorabend-Serie "Frieda – Mit Feuer und Flamme" ist eine emotionale Reise durch die Welt der Feuerwehr und die Herausforderungen, die Frieda und ihre Mitstreiter in der Freiwilligen Feuerwehr ins Elbsandsteingebirge bewältigen müssen. Die Serie vereint die Themen Heimat, Feuerwehr und das eigene Leben in einem turbulenten Mix.

2026 erscheint die neue Vorabend-Serie "Frieda – Mit Feuer und Flamme". Hier finden Sie Infos zu Sendetermine n, Handlung, Besetzung und Übertragung der Show. Das Jahr 2026 kommt mit einer brandneuen Vorabend-Serie um die Ecke: "Frieda – Mit Feuer und Flamme" nimmt das Thema Feuerwehr , speziell die Freiwillige Feuerwehr , in den Fokus und erzählt aus dem Leben von Krankenschwester Frieda, die in ihre Heimat ins Elbsandsteingebirge zurückkehrt.

Dort muss sie feststellen, dass die örtliche Freiwillige Feuerwehr kurz vor der Schließung steht. Für Frieda, die mit der Feuerwehr viele persönliche Erinnerungen verbindet, ist das ein Weckruf, und sie beschließt, für den Erhalt dieser wichtigen Institution zu kämpfen. Doch während sie sich diesem Vorhaben widmet, nimmt das Leben seinen eigenen Lauf. So begegnet sie unter anderem Feuerwehrmann Mirko, der in ihr unerwartete Gefühle weckt, und ihrem Ex Felix, dem aktuellen Bürgermeister, was für zusätzliche Turbulenzen sorgt.

Die Serie kombiniert neben der heimatlichen Idylle und dem Kampf um die Feuerwehr auch den Versuch, das eigene Leben trotz Chaos ins Gleichgewicht zu bringen. Wann läuft "Frieda – Mit Feuer und Flamme"? Worum genau geht es in der Serie? Die Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Informationen rund um Besetzung und Übertragung gibt es hier.

Im Sommer ging die neue Vorabend-Serie "Frieda – Mit Feuer und Flamme" an den Start. Am 1. Juni 2026 ging es im klassischen Fernsehprogramm los mit der ersten Doppelfolge. Bereits ab Freitag, 29. Mai 2026, waren die ersten Episoden beim Streaminganbieter





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