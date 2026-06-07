Frieda - Mit Feuer und Flamme: Neue Vorabendserie beleuchtet Kampf um Dorf‑Feuerwehr

Die Serie erzählt von der zurückkehrenden Krankenschwester Frieda, die in ihrem Heimatort gegen die Schließung der Freiwilligen Feuerwehr kämpft und dabei alte Lieben und neue Gefühle wiederentdeckt.

Im Herbst 2026 startet die neue Vorabendserie Frieda - Mit Feuer und Flamme, ein Drama , das das Leben einer ehemaligen Intensivkrankenschwester in den malerischen Vorgängen der Sächsischen Schweiz beleuchtet.

Frieda, gespielt von einer etablierten Hauptdarstellerin, kehrt nach Jahren in die Heimatgemeinde Liebitz zurück, begleitet von ihrer 18‑jährigen Tochter Pippa. Das idyllische Dorf, eingebettet zwischen den markanten Felsformationen des Elbsandsteingebirges, steht jedoch vor einer existenziellen Krise: Die Freiwillige Feuerwehr soll aus finanziellen Gründen schließen. Für Frieda ist die Feuerwehr mehr als ein bloßes Hilfsinstitut - ihr Vater Otto leitete jahrelang die Truppe und prägte damit einen Großteil ihrer Kindheitserinnerungen.

Als sie von der drohenden Schließung erfährt, beschließt sie, den Kampf gegen die Behörden aufzunehmen und die Gemeinschaft zu mobilisieren. Die Serie führt den Zuschauer durch Friedas Engagement, das sowohl mit bürokratischen Hürden als auch mit persönlichen Konflikten verwoben ist. Ihr Ex‑Freund Felix, mittlerweile Bürgermeister von Liebitz, steht ihr dabei nicht nur als politischer Gegner gegenüber, sondern ist auch der Vater von Pippa, was die familiären Spannungen zusätzlich verschärft





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