Frieda - Mit Feuer und Flamme: Neue Vorabendserie rettet die Freiwillige Feuerwehr im Elbsandsteingebirge

Die Serie folgt Krankenschwester Frieda, die mit ihrer Tochter in das Heimatdorf Liebitz zurückkehrt und dort kämpft, die lokale Freiwillige Feuerwehr vor der Schließung zu bewahren, während persönliche Beziehungen und Dorfdynamiken für zusätzlichen Drama sorgen.

Im Jahr 2026 startet die neue Vorabendserie Frieda - Mit Feuer und Flamme, die das Leben einer Krankenschwester in den sächsischen Bergen in den Mittelpunkt stellt.

Frieda, eine erfahrene Intensivkrankenschwester, kehrt mit ihrer 18‑jährigen Tochter Pippa in ihr Heimatdorf Liebitz im Elbsandsteingebirge zurück, das von der drohenden Schließung der Freiwilligen Feuerwehr bedroht wird. Der Ort ist für sie nicht nur ein Rückzugsort, sondern auch das geistige Erbe ihres Vaters Otto, der dort jahrzehntelang Wehrleiter war. Frieda erkennt schnell, dass die bevorstehende Schließung die Gemeinschaft zerreißen könnte, und beschließt, alles dafür zu tun, die Feuerwehr zu retten.

Gleichzeitig muss sie sich mit persönlichen Konflikten auseinandersetzen: Ihr Ex‑Freund Felix, nun Bürgermeister von Liebitz, treibt die Schließungspläne voran, während der junge Feuerwehrmann Mirko, dem sie im Alltag begegnet, unerwartete Gefühle in ihr weckt. Die Serie verbindet das ländliche Flair der sächsischen Schweiz mit dramatischen Themen wie ehrenamtlichem Engagement, Verantwortung gegenüber der Gemeinde und den Herausforderungen, die ein alleinerziehendes Elternteil jongliert. Jede Episode erscheint im Doppel­folgen‑Format, sodass die Zuschauer*innen innerhalb kurzer Zeit tiefer in die Geschichte eintauchen können.

Die erste Doppel­folge wurde am 1. Juni 2026 im klassischen TV‑Programm ausgestrahlt, wobei bereits ab dem 29. Mai 2026 Vorab‑Episoden bei einem großen Streaming‑Anbieter verfügbar waren. Insgesamt sind 162 Folgen geplant, die wöchentlich nachgereicht werden.

Interessierte können die Sendetermine in einer ständig aktualisierten Übersicht verfolgen oder die Serie flexibel über das Streaming‑Portal ansehen. Die Besetzung der Serie ist ein Kernteam, das die Zuschauer*innen durch alle Staffeln begleitet. Neben der Hauptdarstellerin, die Frieda verkörpert, gehören Pippa, Mirko, Felix und weitere Dorfbewohner zu den prägenden Figuren. Die Charaktere entwickeln sich im Laufe der Handlung weiter, wobei die Serie Themen wie Freundschaft, Liebe, Verlust und den Zusammenhalt einer Kleinstadt behandelt.

Der Spannungsbogen entsteht aus dem Konflikt zwischen persönlichem Glück und dem Pflichtbewusstsein gegenüber der Gemeinde, wobei die Rettung der Feuerwehr als Leitmotiv dient. Frieda - Mit Feuer und Flamme bietet sowohl emotionale Tiefe als auch eine authentische Darstellung des Lebens in einer ländlichen Region und richtet sich an Zuschauer*innen, die spannende Dramen mit sozialem Kern suchen





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