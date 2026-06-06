Frieda - Mit Feuer und Flamme: Neue Vorabendserie startet 2026 und kämpft für die Freiwillige Feuerwehr

Die Serie erzählt die Rückkehr der Krankenschwester Frieda in ihr Heimatdorf Liebitz, wo sie die drohende Schließung der Freiwilligen Feuerwehr verhindern will. Dabei verwickelt sie sich in leidenschaftliche Beziehungen zu ihrem Ex‑Bürgermeister Felix und dem jungen Feuerwehrmann Mirko, während die Serie in 162 Doppelfolgen das Leben einer Berggemeinde zwischen Tradition und Wandel beleuchtet.

2026 startet die neue Vorabendserie Frieda - Mit Feuer und Flamme, eine dramatische Serie, die das Leben einer ehemaligen Intensivkrankenschwester in den malerischen Sächsischen Schweiz‑Regionen beleuchtet.

Frieda, gespielt von einer bekannten Schauspielerin, kehrt mit ihrer 18‑jährigen Tochter Pippa in das kleine Bergdorf Liebitz zurück, das von den markanten Felsformationen des Elbsandsteingebirges umrahmt wird. Das idyllische Umfeld verbirgt jedoch ein drängendes Problem: Die örtliche Freiwillige Feuerwehr, die seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Dorffestes und ein Symbol für Gemeinschaftssinn ist, steht kurz vor der Schließung. Friedas Vater Otto war jahrzehntelang Wehrleiter, und die Erinnerung an gemeinsame Einsätze prägt Friedas Bindung an die Feuerwehr.

Als sie erfährt, dass ihr Ex‑Bürgermeister Felix, zugleich Vater von Pippa, die Schließung vorantreiben will, beschließt sie, für den Erhalt der Institution zu kämpfen. Dabei stellt sie sich nicht nur bürokratischen Hürden, sondern auch den eigenen Gefühlen gegenüber, die durch die Begegnung mit dem jungen Feuerwehrmann Mirko neu entflammen. Die Serie verknüpft geschickt persönliche Dramen, lokale Politik und das Thema Ehrenamt.

Jede Episode wird im Doppelfolgen‑Format ausgestrahlt und erweitert das große Bild einer Gemeinde, die zwischen Tradition und Modernisierung hin- und hergerissen ist. Seit dem Premierenstart am 1. Juni 2026 werden wöchentlich neue Doppelfolgen im klassischen Fernsehprogramm gesendet, wobei die ersten Folgen bereits ab dem 29. Mai auf dem Streamingportal verfügbar waren.

Insgesamt umfasst die Staffel beeindruckende 162 Folgen, die sowohl im linearen Fernsehen als auch über das Streamingangebot flexibel abgerufen werden können. Der Sendeplan wird fortlaufend aktualisiert, sodass Zuschauer jederzeit wissen, wann die nächste Folge ausgestrahlt wird. Neben der spannungsgeladenen Handlung rund um die Feuerwehr legt Frieda - Mit Feuer und Flamme großen Wert auf die Darstellung von familiären Beziehungen und persönlicher Weiterentwicklung.

Frieda muss nicht nur den Widerstand der Stadtverwaltung überwinden, sondern auch ihr eigenes Chaos ordnen: Die wiederaufkeimenden Gefühle zu Felix stören ihr Urteilsvermögen, während Mirko ihr Herz auf neue Weise berührt. Durch diese emotionale Achterbahnfahrt entsteht ein vielschichtiger Plot, der das Publikum fesselt und gleichzeitig den Wert von Gemeinschaft und freiwilligem Engagement betont. Die Kernbesetzung, die durch alle Folgen hindurch konstant bleibt, unterstreicht die Identität der Serie und sorgt für eine tiefe Bindung zwischen den Charakteren und den Zuschauern.

Frieda - Mit Feuer und Flamme ist somit nicht nur ein Unterhaltungsprogramm, sondern ein Spiegelbild gesellschaftlicher Fragen, das mit Herz, Humor und dramatischer Intensität überzeugt





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