Frieda - Mit Feuer und Flamme: Neue Vorabendserie über Feuerwehr, Liebe und Heimat

Die 2026 gestartete Serie Frieda - Mit Feuer und Flamme zeigt die Rückkehr einer Krankenschwester in ihr Heimatdorf, den Kampf um die Rettung der Freiwilligen Feuerwehr und die emotionalen Verwicklungen mit Ex‑Partner und neuer Liebe.

Im Herbst 2026 startet die neue Vorabendserie Frieda - Mit Feuer und Flamme, die das Leben einer ehemaligen Intensivkrankenschwester in den Fokus rückt, die in ihre Heimat im Elbsandsteingebirge zurückkehrt.

Dort entdeckt sie, dass die örtliche Freiwillige Feuerwehr kurz vor der Schließung steht - ein Schicksal, das ihr Vater Otto jahrzehntelang als Wehrleiter geprägt hat. Frieda beschließt, die Einrichtung zu retten, doch ihre Bemühungen werden durch persönliche Verwicklungen erschwert: Ihr Ex‑Partner Felix, nun Bürgermeister der Gemeinde, hat die Schließungspläne initiiert, und der junge Feuerwehrmann Mirko weckt unerwartete Gefühle in ihr.

Während sie zwischen beruflichen Verpflichtungen, familiären Spannungen und der Herausforderung, den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft zu stärken, balanciert, entsteht ein dramatisches Geflecht aus Liebe, Verantwortung und lokaler Identität. Die Erstausstrahlung fand am 1. Juni 2026 mit einer Doppelfolge im klassischen Fernsehprogramm statt, während die ersten beiden Episoden bereits seit dem 29. Mai 2026 auf dem Streaming‑Portal verfügbar waren.

Seitdem erscheinen unter der Woche weitere Doppelfolgen, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer insgesamt 162 Folgen erwarten können. Die Sendetermine werden fortlaufend aktualisiert, um ein zuverlässiges Nachschlagewerk für alle Interessierten zu bieten. Neben dem linearen TV‑Programm lässt sich die Serie jederzeit über das zugehörige Streaming‑Portal abrufen, was flexible Wiedergabezeiten und ein unkompliziertes Binge‑Watching ermöglicht. Die Besetzung der Serie zeichnet sich durch ein festes Kernensemble aus, das über alle Staffeln hinweg wiederkehrt.

Die Hauptrolle der Frieda verkörpert eine erfahrene Schauspielerin, die die innere Zerrissenheit zwischen beruflicher Hingabe und familiärer Verantwortung glaubwürdig darstellt. An ihrer Seite stehen unter anderem der charismatische Mirko, gespielt von einem aufstrebenden Nachwuchsdarsteller, sowie Felix, der vom Bürgermeister für die Gemeinde in ein moralisches Dilemma führt. Die Serie verbindet eindrucksvoll die malerische Kulisse der Sächsischen Schweiz mit gesellschaftlichen Themen wie dem Erhalt freiwilliger Einrichtungen, der Bedeutung von Gemeinschaft und den Herausforderungen moderner Familienstrukturen.

Frieda - Mit Feuer und Flamme verspricht damit nicht nur spannende Unterhaltung, sondern auch ein nachdenkliches Porträt einer ländlichen Gemeinde im Wandel





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