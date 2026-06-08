Frieda - Mit Feuer und Flamme: Neuer Vorabend‑Drama‑Hit über Feuerwehr, Liebe und Heimat

Die Serie folgt der Krankenschwester Frieda, die mit ihrer Tochter in das Dorf Liebitz zurückkehrt, um die örtliche Freiwillige Feuerwehr vor der Schließung zu retten, dabei alte Lieben wieder aufblühen lässt und das Dorfleben zwischen Tradition und politischen Machtkämpfen neu ordnet.

Im Jahr 2026 startet die neue Vorabendserie Frieda - Mit Feuer und Flamme, ein Drama, das das Leben einer ehemaligen Intensivkrankenschwester in den malerischen Sächsischen Schweiz‑Regionen beleuchtet.

Nach einer langen beruflichen Laufbahn in der Großstadt kehrt Frieda zusammen mit ihrer 18‑jährigen Tochter Pippa in das Dorf Liebitz zurück, das von den markanten Felsformationen des Elbsandsteingebirges umrahmt wird. Dort erwartet sie nicht nur Heimatliebe, sondern auch die drohende Schließung der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr - einer Institution, die ihr Vater Otto jahrzehntelang als Wehrleiter geführt hat und die tief in Friedas Erinnerungen verwurzelt ist.

Die Bürgermeisterin des Ortes, ihr Ex‑Partner Felix, hat den Beschluss initiiert, sodass Frieda sich entschließen muss, für den Erhalt der Feuerwehr zu kämpfen und zugleich ihr eigenes Leben neu zu ordnen. Die Serie kombiniert spannende Konflikte aus dem kommunalen Alltag mit persönlichen Dramen. Während Frieda in den Sitzungen des Feuerwehrvereins und bei Rettungsübungen wirkt, entwickelt sie eine unerwartete Zuneigung zu dem jungen Feuerwehrmann Mirko, der ihr Herz im Sturm erobert.

Die Beziehung zu Mirko steht im Kontrast zu den wieder aufflammenden Gefühlen für Felix, den sie zwar als ehemaligen Partner, aber auch als Vater ihrer Tochter kennt. Diese emotionale Dreiecksbeziehung führt zu turbulenten Situationen, die das Dorfleben in Aufruhr versetzen. Gleichzeitig stehen die Dorfbewohner vor der Aufgabe, den sozialen Zusammenhalt zu stärken, das kulturelle Erbe zu bewahren und die finanzielle Basis für die Feuerwehr zu sichern, während sie sich mit Bürokratie und politischen Intrigen auseinandersetzen.

Frieda - Mit Feuer und Flamme wird im klassischen Fernsehprogramm ab dem 1. Juni 2026 wöchentlich im Doppelfolgen‑Format ausgestrahlt, wobei bis zu 162 Episoden geplant sind. Die ersten beiden Folgen wurden bereits am 1. Juni auf dem Hauptsender und gleichzeitig über die gängigen Streamingportale veröffentlicht, sodass Zuschauer flexibel zwischen linearem Fernsehen und On‑Demand‑Streaming wählen können.

In den folgenden Wochen erscheinen jeweils zwei neue Episoden, deren Sendetermine laufend aktualisiert werden. Die Besetzung setzt sich aus bekannten deutschen Schauspielern zusammen, die durch ihre wiederkehrenden Rollen für Kontinuität und Tiefe sorgen. Die Serie richtet sich an ein breites Publikum, das Interesse an regionalen Geschichten, familiären Konflikten und dem Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne hat





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